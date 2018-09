Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dvě dívky nadýchaly více než promile

BŘECLAVSKO: V rámci akce Hazard, alkohol a děti 2018 zjistili šest mladistvých pod vlivem alkoholu.

Policisté z Územního odboru Břeclav vyrazili v noci z pátku na sobotu v rámci akce Hazard, alkohol a děti 2018 na kontrolu tamních zábavních podniků a provozoven. Vedle Břeclavi zamířili také do zábavního komplexu do Zaječí. Více než třicet policistů, s nimiž na kontrolách spolupracovali také hasiči, pracovníci České obchodní inspekce a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí a příslušníci Celního úřadu, postupně zkontrolovali čtyři provozovny. Z více než stovky kontrolovaných osob bylo dvanáct mladších osmnácti let a dvě osoby mladší patnácti let. Pod vlivem alkoholu bylo zjištěno šest nezletilých osob. Dvěma dívkám naměřili policisté více než jedno promile, zbývající měli hodnoty nižší. Pracovníci ČOI zjistili jeden přestupek, hasiči pak registrovali celkem šestnáct přestupků na úseku požární ochrany.

por. Bohumil Malášek, 1. září 2018

