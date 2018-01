Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dva očití svědci tragické dopravní nehody jsou podezřelí, že na policii a následně i před soudem nemluvili pravdu

BENEŠOVSKO – Oba byli obviněni z trestného činu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. V současné době jsou již obžalováni a půjdou před soud. Potrestáni by mohli být až třemi lety za mřížemi. Nehoda se stala v srpnu roku 2016 v Benešově.

Dva muži ve věku 20 a 23 let se ve čtvrtek 3. srpna roku 2016 v odpoledních hodinách stali očitými svědky tragické dopravní nehody, kterou způsobil jejich dvacetiletý kamarád. Spolu s ním totiž seděli ve vozidle tovární značky VW Passat, které řídil, a museli tak všechno vidět. Přesto ale podle všeho na policii a následně i u soudu vypovídali nepravdu. Kriminalisté totiž vycházejí ještě z dalších svědectví, která se s tvrzeními těchto dvou mladých mužů výrazně rozcházejí. Jejich verzi o tom, jak k celé události došlo, tak nevěří, a právě proto jim sdělili obvinění ze spáchání trestného činu křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek. Oba mladíci jsou v současné době obžalováni a čeká je soud. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Celá událost se odehrála velmi rychle. Dvacetiletý řidič nejprve v ulici U Nemocnice srazil pětačtyřicetiletého cyklistu. Ten utrpěl zranění, se kterými musel následně vyhledat ošetření v nemocnici. Na místě mu nikdo z osádky nepomohl. Naopak, řidič zvýšil rychlost a z místa začal ujíždět bočními ulicemi. V jedné z nich nedal přednost protijedoucímu vozidlu tovární značky Škoda Octavia, ve kterém seděli dva muži. Následek srážky byl fatální. Pětatřicetiletý řidič byl na místě mrtev, jeho pětapadesátiletý spolujezdec utrpěl velmi těžká zranění a musel být okamžitě transportován do nemocnice. Oběma zraněným se snažili na místě pomoci dva muži, kteří na místo přispěchali jen pár vteřin po srážce. Zato byli v červenci roku 2017 oceněni titulem „Gentleman silnic“, který každoročně uděluje Policie ČR ve spolupráci s Českou pojišťovnou (informovali jsme zde). Řidič vozidla, který obě nehody zavinil, se naopak v témže roce musel zpovídat u soudu za to, že spáchal trestné činy těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Potrestán byl odnětím svobody na 4,5 roku a zákazem řízení na deset let. Rozsudek je pravomocný.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

8. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+