Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dva měsíce se vyhýbal trestu

LIBERECKO - Mladík úmyslně nenastoupil do výkonu trestu. Nechtělo se mu.

V neděli 14. ledna vypátrali policisté z Hrádku nad Nisou muže, jenž se vyhýbal nástupu do výkonu trestu.

I přes to, že si výzvu k nástupu do vězení 26 letý mladík z Liberecka převzal, nenastoupil ve stanovené lhůtě a přes dva měsíce se mu dařilo mařit výkon úředního rozhodnutí. Jakmile na mladého muže obdrželi policisté příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, vydaný Okresním soudem, začali po něm intenzivně pátrat.

V neděli, v brzkých ranních hodinách se policistům z obvodního oddělení v Hrádku nad Nisou, díky výborné osobní a místní znalosti, podařilo mladíka úmyslně se vyhýbajícího nástupu do věznice, vypátrat a zadržet. Ten nekladl hlídce žádný odpor a mimo jiné uvedl, že se nástupu vyhýbal úmyslně, neboť se mu do věznice nechtělo. Bezprostředně po svém zadržení jej policisté převezli na služebnu k provedení neodkladných úkonů, odkud následně putoval do vazební věznice z důvodu předchozího páchání majetkové trestné činnosti.



Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což 26letému mladíkovi může v případě odsouzení hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

15. ledna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

vytisknout e-mailem Google+