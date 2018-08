Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Důvěra se nevyplatila

LIBEREC – Za podvod může jít recidivista až na pět let do vězení.

Od přelomu roku 2015 až do poloviny roku 2016, si 43letý muž z Liberce napůjčoval pod několika legendami peníze od svého známého. Důvěřivý 69letý muž uvěřil recidivistovým argumentům, ve kterých mimo jiné uváděl, že peníze potřebuje například na splacení dluhu na výživném, ale také na běžné osobní výdaje či na nutné investice do svého nového zaměstnání. Při výdeji poslední z částek sepsali mezi sebou oba muži směnku, ve které se dohodli také na splatnosti dluhu. K žádné ze splátek ale nedošlo. A 43letý "výtečník" přestal komunikovat.

Jakmile již několikrát trestaný recidivista nesplnil ve stanovené lhůtě podmínky, v nichž se do určité doby zavázal dluh zaplatit, obrátil se věřitel z Liberce o pomoc na policii.

Policisté pak v průběhu prošetřování případu zjistili, že recidivistovy smyšlené důvody, zejména s poplacením dluhu na výživném, byly zcela liché. Zároveň muži zákona zjistili také to, že na recidivistu je vedeno přes desítku exekučních řízení v hodnotě přes 700tisíc korun.

Celková výše finančních prostředků, které si 43letý muž od svého dobrodince vypůjčil, přesáhla částku 305tisíc korun.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání obviněného muže z přečinu podvod, za což mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

28. srpna 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

