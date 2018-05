Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dubnová dopravní nehodovost na Lounsku

LOUNY – Počet dopravních nehod stoupá

V průběhu čtvrtého měsíce na Lounsku policisty zaměstnaly dopravní nehody celkem 105krát. Naštěstí při nich nedošlo k žádnému úmrtí. Těžkému zranění se však nevyhnulo 5 účastníků a dalších 30 utrpělo zranění lehké. Celková vyčíslená škoda dubnových karambolů vystoupala až na 5 697 000 korun. Policisté na místě dopravních nehod zjistili ve 4 případech u řidiče ovlivnění alkoholem. Nejpočetnější příčina kolizí byl opět způsob jízdy v 59 případech. V 17 případech za střet nemohli řidiči, ale zvěř, která se jim připletla do cesty. Opomenutí přednosti v jízdě bylo na vině 13krát, nepřiměřená rychlost 9krát. Nesprávně načasované předjíždění se promítlo v 7 kolizích.

Krátké ohlédnutí za minulým rokem nám poukazuje na to, že řidiči bourali častěji, dohromady 113krát. Vyšší počet střetů však neznamenal větší počet zranění. Policisté zaznamenali 21 lehkých zranění a 1 těžké. Bohužel se v dubnu minulého roku setkali i s jedním úmrtím. Škoda byla o něco vyšší – 6 517 500 korun. I v těchto případech vévodil způsob jízdy jako důvod 57 dopravních nehod.



Sice nám počet dubnových dopravních nehod za letošní rok ukazuje nižší číslo něž v roce loňském, avšak pokud se podíváme do statistik na počty střetů už od začátku roku, je tomu naopak. Letos už se na lounském okrese přihodilo 437 dopravních nehod, kdežto v roce 2017 jich bylo 415. Potěšujícím ohlédnutím je, že letos na silnicích nezemřel v důsledku střetu žádný člověk. Kdežto v prvních čtyřech měsících loňského roku se bohužel policisté setkali už se třemi úmrtími. Lehce zraněno bylo do konce dubna 111 osob a těžce 7. Loni lehkých zranění bylo 69 a těžké zranění bylo pouze jedno.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

4. května 2018

