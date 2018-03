Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Drogy ve vozidle našel policejní pes

ZLÍNSKO: Muž řídil se zákazem řízení a pod vlivem pervitinu.

Šestadvacetiletý muž z obce na Uherskohradišťsku řídil včera po poledni vozidlo pod vlivem drog, se zákazem řízení a navíc u něj policejní pes našel drogy. Hrozí mu vězení, pokuta i zákaz řízení.

V úterý krátce po poledni zastavili policisté z pohotovostního a eskortního oddělení ve Zlíně na ulici Březnická šestadvacetiletého muže, který řídil osobní vozidlo Honda Civic. Muž nepředložil doklady, které by ho opravňovaly k řízení osobního vozidla; policisté zjistili, že muž má platný zákaz řízení motorových vozidel až do května letošního roku. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek ukázala pozitivní hodnoty na amphetamin. Řidič odmítl lékařské vyšetření, které by ukázalo přesné množství drogy kolující v době řízení jeho organismem. Přiznal, že je uživatelem pervitinu. Policisté měli podezření, že se ve vozidle nachází drogy, přivolali proto psovoda se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Policejní pes byl úspěšný, u dvaadvacetileté spolujezdkyně a zároveň majitelky vozidla našel dva sáčky se sušenou travní hmotou a v kapse bundy řidiče našel ampulku s bílým práškem. Veškeré nalezené předměty budou podrobeny kriminalistickému zkoumání.

Zlínští policisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Za odmítnutí lékařského vyšetření při podezření z řízení vozidla pod vlivem drog hrozí muži pokuta od 25 do 50 000 korun a zákaz řízení až na dva roky. Případná právní kvalifikace ohledně držení drog bude stanovena až po výsledcích kriminalistického zkoumání.

21. března 2018, nprap. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem Google+