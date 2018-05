Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Drogy a podvody

LOUNY – Drogy za volantem; Nechala si peníze; Bydlela už na jiné adrese.

Řídili pod vlivem drog

Policejní komisař obvinil na základě výsledku šetření 21letého muže z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Tohoto výtečníka zastavila ve vozidle Audi hlídka z obvodního oddělení Podbořany. Při následné kontrole se řidič podrobil orientačnímu testu na přítomnost drog, při kterém vyšlo najevo, že muž má být ovlivněn návykovými látkami. Jejich další kroky vedly do zdravotnického zařízení, kde se muž podrobil lékařskému odběru krve. Výsledky z rozboru vzorku krve potvrdily přítomnost látek, které ovlivňují jeho řidičské schopnosti. Podle zjištění policistů měl muž řídit vozidlo ve stavu vylučujícím způsobilost a tím mohl ohrozit nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Případ putuje k soudu a ten může řidiče poslat do vězení až na jeden rok.



Podobného činu se měl dopustit 25letý řidič, kterého také kontrolovala podbořanská policejní hlídka. Strážci zákona i s ním provedli orientační test na přítomnost drog v jeho těle, který se ukázal jako pozitivní. Další průběh byl, dá se říci, totožný. Policisté muže doprovodili do lékařského zařízení, kde mu byla odebrána krev. I tyto výsledky ukázaly, že se hlídka nemýlila. Policisté ještě zjistili, že řidič se tohoto jednání nedopustil poprvé. V minulosti byl již odsouzen za shodný trestný čin, a to ohrožení pod vlivem návykové látky. Ukázal se ještě další prohřešek, soud mu uložil také trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Teď může být znovu potrestán, tentokrát až na tři léta odnětí svobody.



Těží z jejího omylu

Trestného činu podvod se podle vyšetřovatele dopustila 33letá žena, které na jejím účtu přibyla částka 10 tisíc korun. Tuto sumu jí poslala poškozená, která se dohodla se svým přítelem, že za něj pošle částku, kterou má splácet každý měsíc jako výživné. Při placení se však zřejmě spletla a připsala jednu nulu, a tak se jí z účtu odečetlo více, než chtěla. Snažili se proto neprávem obohacené ženě vysvětlit, že došlo k omylu. Podle informací však nechce finance vrátit s tím, že je považuje za splátku dlužného výživného. Možná si však 33letá žena neuvědomila, že tím využila cizího omylu a dopouští se trestného činu. V uplynulých dnech si už převzala usnesení o zahájení trestního stíhání. Soud by jí mohl poslat do vězení až na dvě léta.



V bytě už nebydlela

Obvinění z trestného činu podvod nyní čelí žena ve věku 22 let. Policisté jí kladou za vinu, že zamlčela podstatné skutečnosti v žádosti o poskytnutí dávky sociální podpory. Byl jí vyplácen příspěvek na bydlení vztahující se k bytu, ve kterém však už nebydlela. Díky tomu jí mělo být vyplaceno přes 16 tisíc korun. Nyní jí hrozí až dvě léta odnětí svobody.





