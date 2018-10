Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Došlo ke střetu vlaku s osobním vozidlem

MECLOV - Řidička, která si na přejezdu nepočínala opatrně a zavinila střet, z místa dopravní nehody odjela. Policisté po ní pátrají.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody, ale také totožnost neznámé řidičky.

K dopravní nehodě došlo dne 9. října 2018 v 15:50 hodin na silnici III. třídy č. 1962 na nezabezpečeném železničním přejezdu bez závor mezi obcemi Srby a Meclov. Neznámá řidička řídila nezjištěný osobní automobil ve směru od obce Srby na obec Meclov. Při příjezdu k železničnímu přejezdu si tato řidička před železničním přejezdem nepočínala zvlášť opatrně, zejména se nepřesvědčila, zda může na železniční přejezd bezpečně vjet. Na poslední chvíli zastavila vozidlo těsně v průjezdném průřezu trati na železničním přejezdu, ale střetu s projíždějícím osobním vlakem jedoucím ze stanice Horšovský Týn do stanice Meclov nedokázala zabránit. Došlo ke střetu pravé přední části osobního vlaku (nástupního schůdku u stanoviště strojvedoucího) s levou částí osobního automobilu. Řidička na místě dopravní nehody nesetrvala a z místa dopravní nehody odjela.

Podle sdělení strojvedoucího bylo v době srážky přepravováno 22 cestujících. Nikdo z cestujících ani strojvedoucí nebyl zraněn. Vzhledem k dopravní nehodě byl provoz na železniční trati Horšovský Týn - Meclov a zpět přerušen v době od 15:50 hodin – 17:35 hodin. Při dopravní nehodě nedošlo ke hmotné škodě na osobním vlaku, škodu na osobním automobilu nebylo možné kvůli újezdu řidičky od dopravní nehody určit.

Případní svědci výše popsané události, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. října 2018

