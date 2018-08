Doručování písemností

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací . . .

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 23. 3. 2018 odpovědi na soubor 10ti následujících dotazů:

1.1 Zda někteří Policisté ČR, KŘP LK , napomáhali svoji nezákonnou činnosti- porušením služebního zákona , zákona č. 120/2001Sb. exekučního řádu , zákona č. 99/1963Sb. o.s.ř., porušením zákona č. 1/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, padělán a pozměňování veřejných listin, kdy soudní exekutor (úřední osoba) Exekutorský úřad Jíčin, čj. 023EX 00385/2004 , zneužil svého postavení úřední osoby , nezákonnou činnosti, kdy , zahájil dne 11.6.2004 , proti občanovi Exekuční řízení, bez zákonného oprávnění a to vykonatelného rozhodnutí soudu(Okresního soudu v Semilech, pod čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004- kde tuto nezákonnost prokazuje, důkaz , spis soudního exekutora pod čj. 023EX00385/2004.

Odpověď: Otázka postrádá smysl. Obecně lze konstatovat, že policisté PČR, KŘPLK, ÚO Semily rozhodně nenapomáhají jakékoli trestné činnosti a služební zákon neporušují.

1.2 Zda byl, proveden ze strany policistů, činných u Policie ČR, důkaz spisem 023EX00385/2004, úřední osoby , že ke dni 11.6.2004, padělal a pozměnil veřejnou listinu , zapsanou jako č. 6 spisu dne 11.6.2004 EP přikázání pohledávky z účtu 6. 11. 6. 2004 EP přikázáním pohledávky z účtu 006 385-04-006 LE[1].pdf

Kde tato listina, prokazuje, podvodné jednání, tento úkon, byl činěn soukromou osobou, nezákonně se vydávající Kde tato exekutorský příkaz listina- padělaná a pozměněná veřejná listina , prokazuje, že policisté neplnili služební zákon a svoji zákonnou , povinnost, kdy neprověřovali, ( kde se nechali ovlivnit) zda ze zákona , byla osoba oprávněna od 11.6.2004, vést exekuční řízení, když k této činnosti, neměl, zákonné oprávnění , vykonatelný titul, opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti A to usnesení pod čj. Nc 1423/2004_10 ze dne 11.6.2003, kde tuto skutečnost o nezákonnosti, prokazuje , veřejná listina , usnesení Okresního soudu v Semilech, pod čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004, které nabylo právní moci a vykonatelnosti , dne –uvedeno ve spise, 023EX00385/2004 –soudního exekutora osoby páchající trestnou činnost.

Odpověď: Pokud se týká legálnosti exekučního řízení proti povinnému , stanovisko se nemění: Exekučním titulem byl rozsudek OS Semily ze dne 21.1.2003 č.j. 3C 148/87-595, kterým bylo vypořádáno bezpodílové spoluvlastnictví účastníků řízení a který nabyl právní moci dne 15.1.2004. Exekuce byla nařízena usnesením OS Semily ze dne 11.6.2004 č.j. Nc 1423/2004-10. Proti tomuto usnesení si povinný podal odvolání a Krajský soud v Hradci Králové toto usnesení potvrdil. Není co dodat.

1.3 Zda byl ze strany ředitele vydán interní předpis, že podání, nebudou , žadatelům o informace, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu o informace.

Odpověď: Otázka nedává smysl, nelze odpovědět.

1.4 Zda byl ze strany Policejního prezidenta ČR vydán , interní předpis , že Krajské ředitelství policie , Libereckého kraje, Územní odbor Semily , a další policisté pod jeho vedením, nejsou povinni ze zákona , písemnosti podle zákona č. 500/2004Sb. SŘ, odesílat , písemnosti na označenou elektronickou adresu e.mail , občanům ,označenou pro doručení , občanovi Milan Špicar, doručovací adresa e.mail. – kde tato doručená písemnost, prokazuje, že ze strany úředních osob, činných u Policie ČR, nejsou plněn služební zákon a je porušován, jestliže nejsou písemnosti, řádně vyplněny , podle zákona 500/2004Sb. SŘ a to i v části ,,POUČENÍ“. Takto byly odesílány, písemnosti ,podle zákona 500/2004Sb. ŠŘ, kdy ze strany desilatelů, nebyly , písemnosti v souladu se zákonem vyplněny- poškození cizích práv – příjemce o řádném poučení, kdo písemnost odesílá a jaké číslo jednací, tato písemnost obsahuje kde takto byli, písemnosti odesílány, jak od PČR KˇˇRP LK, ředitele , tak z PČR KŘP LK, Územního odboru Semily, vedoucího.

Odpověď: Žádný interní předpis Policejního prezidenta o tom, že policisté nejsou povinni odesílat písemnosti na E-mailové adresy, vydán nebyl. Pokud se týká doručování písemností, pak v rámci PČR, územního odboru v Semilech se tak děje v souladu s předpisy. Do soukromých E-mailových schránek nelze doručovat např. písemnosti do vlastních rukou. Pokud se tazateli jedná o konkrétní věc, nechť lépe specifikuje svůj dotaz.Pokud se týká „poučení“ v případě nezastižení adresáta, pak nutno uvést, že doručování se zpravidla řídí příslušnými ustanoveními správního řádu, nicméně PČR v těchto případech není „správním orgánem“, neboť ve věci nevede správní řízení a označit se jako správní orgán by bylo zavádějící.

1.5 Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, PČR KŘP LK zjištěno – zaznamenáno , že od červených obálek , při doručování, písemnosti podle zákona 500/2004Sb.SŘ , Policii ČR, je odtržena , část ,,POUČENÍ“, přesto že tato listina- písemnost je vydávána za doručování písemnosti, podle zákona 500/2004Sb. Správního řádu .

Odpověď: Není zřejmé, na co se tazatel ptá. Pokud se tazateli jedná o konkrétní případ, nechť jej uvede, jinak viz odpověď na otázku č. 1.4.

1.6 Zda bylo ze strany Policejního prezídia ČR, zaznamenáno na základě své činnosti, nebo na základě, podání občanů, že někteří policisté činní u Policie ČR , Libereckého kraje , neplní svoji zákonnou povinnost, při porušení služebního zákona a nadržují pachatelům trestné činnosti , padělání a pozměňování veřejných listin – rozsudku u Okresního soudu v Semilech a Katastrálního pracoviště Semily , jako členové organizovaného zločinu, kde jejich úkolem je , znemožnit trestní prověřování a trestního stíhání , padělku rozsudku 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 ,Okresního soudu v Semilech a umožňování tohoto padělku používat jako pravého do současné doby 23.3.2018 ( pachateli trestné činnosti soudnímu exekutorovi v exekučním řízení , pod čj. 023EX 00385/2004) přesto, že z úřední , povinnosti věděli, že od vyhlášení rozsudku , pod čj. 4C 148/87 dne 21.11.2003 , došlo k podstatným změnám ve znění tohoto rozsudku

Odpověď: Již v minulosti bylo na panem Zámečníkem předestírané údajné padělání rozsudku několikrát odpovězeno. Předmětná věc byla šetřena pod č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorována státním zástupcem. Celý případ byl zaslán k posouzení věcně příslušnému policejnímu orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu se závěrem, že text obou rozhodnutí je po obsahové stránce v jejich výrokových částech identický, identicky konstatuje rozhodnutí, práva a povinnosti žalobce a žalované, popřípadě znalce, odstavce však nejsou identicky označené. Policejní orgán NCOZ SKPV tedy konstatuje, že jednáním soudkyně JUDr. Krejsové nedošlo k žádnému padělání či pozměňování veřejné listiny, tak jak se domnívá podatel, a nespatřuje v konání soudkyně naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu (minimálně chybí znaky skutkové podstaty jako „jednání“, „následek“ a „příčinný vztah“ mezi nimi).

Pokud má tazatel výhrady k předmětnému rozsudku, pak nechť se obrátí se žádostí o vyjasnění jím spatřovaných nedostatků na Okresní soud v Semilech.

1.7 Zda bylo ze strany, Policejního prezídia zaznamenáno, že PČR KŘP LK , nezajistilo jako důkaz spis Okresního soudu v Semilech , pod čj. 4C 148/87 , kde tento spis prokazuje organizovanou trestnou činnost soudkyně OS SM v justici od padělání a pozměňování veřejných listin, tak navádění ke křivému svědectví a vypracování nepravdivých znaleckých posudků o ceně domu k zániku BSM k r. 1986, soudním znalcem Turnov.

Odpověď: Nelze se vyjadřovat za Policejní prezídium.

1.8 Které právní předpisy- uvést přesný zákon umožňují , úředním osobám, policistům činným u Policie ČR, KŘP LK, sdělovat nepravdivé skutečnosti, že v případě, že veřejná listina , obsahuje ve svém obsahu, u Katastrálního pracoviště Semily , LV: 1687 k.ú. Semily v části ,,A“, údaj,, SJM“, senejedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu, přesto, že uvedení tohoto údaje a jeho osvědčení, to zákon zakazuje , protože manželství zaniklo k roku 1987, kdy tuto skutečnost , osvědčuje i změna , údaje. Kde bylo některými policisty, činnými u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, při porušení zákonů České republiky a EU, Napomáháno používat- nadržováním , padělaného údaje v LV: 1687 k.ú.Semily , v části ,,A“ - ,,SJM“ .

Odpověď: Policisté PČR, územní odbor Semily nepravdivé údaje nesdělují ani nenapomáhají používání padělaných údajů.

1.9 Zda bylo ze strany, policistů činných u Policie ČR, Libereckého kraje , vedoucích pracovníků, a dalšími policisty u OO SM, zaznamenáno, že k rozvodu oznamovatele trestné činnosti, došlo v roce 1986 ( podle zákona č. 40/1964Sb. OZ zánik BSM- §150 ) a někteří policisté napomáhali –nadržováním, padělání a pozměňování veřejné listiny , u KP Semily, LV: 1687 k.ú. Semily v části ,,A“ s nezákonným údajem,, SJM“ , jako by bil ještě tento majetek, ze zákona z r. 91/1998Sb. s účinnosti od 1.8.1998, nemohlo ze zákona vzniknout a být zapsáno a osvědčeno ve veřejné listině- kde bylo napomáháno ke krádeži tohoto majetku občana.

Odpověď: Trestní oznámení pana Š. na ředitele Katastrálního úřadu v Semilech pro podezření z nezákonné činnosti při provádění záznamů v Katastru nemovitostí v souvislosti s majetkovým vypořádáním bývalých manželů bylo zaevidováno na PČR OOP Semily pod čj. ORSM-791/TČ-14-2006 a šetřeno za dozoru státního zástupce s tím, že nebyly shledány skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení, neboť zde nebylo podezření z protiprávního jednání. Opětovně bylo podáno v téže věci trestní oznámení Vaší osobou, které bylo zaevidováno na OOP Semily pod čj. KRPL-115606/ČJ-2013-181114. S výsledkem šetření jste nebyl spokojen, proto jste na Okresní státní zastupitelství podal trestní oznámení na policisty PČR OOP Semily. Státní zástupce tento Váš podnět vyhodnotil jako Váš nesouhlas s postupem obvodního oddělení PČR Semily, a shodně Vaši písemnost vyhodnotilo i Vrchní státní zastupitelství v Praze, kam jste ji rovněž zaslal. Státní zástupce přezkoumal spis a dospěl k závěru, že původní rozhodnutí obvodního oddělení PČR Semily o tom, že ve věci nejde o podezření z trestné činnosti, je správné.

1.10 Jaká opatření byla, ze strany , ředitele Policie ČR, KŘP LK , učiněna aby, ze strany, některých policistů činných u Policie ČR, nedocházelo k porušování zákonů České republiky a EU a k nezákonné činnosti, nadržování pachatelům trestné činnosti , aby znemožnili jejich trestní stíhání a aby unikly trestu. Jako je padělání a pozměňování veřejných listin, o nepravdivé údaje, nebo když dojde k podstatným změnám jejich obsahu, jestliže jsem obdržel informaci, že jsou Policisté ČR, činní u PČR KŘP LK, řádně odborně vzdělání, znamenalo by to ,že jednají úmyslně – když ve svých podání osvědčují- nepravdivé informace- že uvedené skutky – padělání a pozměnění veřejné listiny, nezakládá skutkovou podstatu trestné činnosti( LV: 1687 k. ú Semily-,,SJM, rozsudek čj. 3C 148/87-595 od 2008- rozsudek pod čj.4C 148/87-595 ze dne21.11.2003- podstatná změna výroku od jeho vyhlášení- a to i výroku VI.)

Odpověď: Protizákonná trestná činnost policistů spadá do gesce Generální inspekce bezpečnostních sborů. Pokud se týká vedení územního odboru Semily, nebylo třeba činit opatření, neboť nejsou „osvědčovány“ nepravdivé informace, veškerá podání pana Špicara a Zámečníka byly vždy řádně zadokumentovány a šetřeny za dozoru státního zástupce.

KŘP Libereckého kraje

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

