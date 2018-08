Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací . . .

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 5. 2. 2018 odpovědi na soubor 12 následujících dotazů:

1.1- Kolik písemností, nebylo ze strany , PČR KŘP LK Územního odboru Semily, odesláno písemností v r. 2017, žadateli o poskytnutí informace , podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím , na uvedenou doručovací adresu , žadatele doručovací adresa, a kolik písemností se tomuto státního orgánu s uvedením čísla jednacího a dne vyhotovení se vrátilo, tomuto státnímu orgánu , že doručovanou písemnost, prostřednictvím České pošty příjemce ,příjemce nepřevzal.

Odpověď: Všechny písemnosti jsou žadateli zasílány na jeho doručovací adresu. Policie ČR nevede evidenci písemností, které si žadatel nepřevzal.

1.2- Kolik písemností, nebylo ze strany , PČR KŘP LK Územního odboru Semily, odesláno písemností v r. 2017, žadateli o poskytnutí informace , podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím , na uvedenou doručovací adresu , žadatele doručovací adresa: a kolik písemností se tomuto státního orgánu s uvedením čísla jednacího a dne vyhotovení se vrátilo, tomuto státnímu orgánu , že doručovanou písemnost, prostřednictvím České pošty příjemce , příjemce nepřevzal.

Odpověď: viz odpověď na bod 1.1.

1.3- Jakým způsobem, byla ze strany , státního orgánu PČR KŘP LK na žádost žadatele o poskytnutí informace , podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím , poskytnutá informace, a to prostřednictvím České pošty a.s., nebo elektronicky a označenou doručovací adresu, žadatelem, který byla zveřejňovaná na úřední desce, PČR KŘP LK, úřední osobou písemnost.

Odpověď: nesrozumitelná otázka

1.4 Zda bylo ze strany vedoucího pracovníků, vedoucího pracovníka , činných u Policie ČR, KŘP LK ,Územního odboru Semily, vždy postupováno při vyřizování , trestních oznámeních občanů, podle obsahu, podání v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu a čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod na činnost, zákona č. 40/2009Sb. Tr.zákona, některých policistů činných u Policie ČR, ÚO Semily v souladu se zákony České republiky a to nestranně v souladu s čl. 36 odst. 1, zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv s svobod a to i uvedením – v rozhodnutích (podáních) všech skutečností-důkazů, které byly ze strany Policie ČR, prověřovány v daných trestních oznámeních, případech prověřované trestné činnosti.

Odpověď: Otázka nedává smysl. Jinak lze konstatovat, že Veškerá podání občanů jsou posuzována podle obsahu, řádně šetřena, případně prověřována v souladu se zákony a platnými předpisy.

1.5 Kolik bylo vydánood roku 2015 , usnesení o odložení, nebo zahájení trestního stíhání v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu, a zákonem č. 40/2009Sb. Tr.zák. , na úřední osoby , činné u Policie ČR, PČR KŘP LK , Územní odbor Semily o ukončení prověřování oznámené trestné činnosti, na úřední osoby, Policisty ČR, kteří porušily zákon, při zneužití moci úřední.

Odpověď: Otázka je zmatečná. Lze konstatovat, že od roku 2015 nebylo Policií ČR, územním odborem Semily vydáno žádné usnesení o odložení nebo zahájení trestního stíhání na úřední osoby činné u Policie ČR, územního odboru Semily.

1.6 Kolik bylo od r. 2015, vydáno usnesení o odložení, nebo zahájení trestního stíhání v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu, a zákonem č. 40/2009Sb. Tr.zák. , na úřední osoby , činné u Policie ČR, PČR KŘP LK o ukončení prověřování oznámené trestné činnosti, na úřední osoby, Policisty ČR, kteří porušily zákon, při zneužití moci úřední.

Odpověď: V rámci ÚO Semily žádné, jinak viz odpověď na otázku 1.5.

1.7 Zda bylo běžné, že příslušníci Policie ČR, odkážou , žadatele o informaci ve znění cituji:

1.3 Zda je běžné, u vedoucího pracovníka, Policie ČR, ÚO Semily, že vychází, z podvodného jednání když sděluje , že ve věci nejsou nové skutečnosti, které by ve věci , měli vést k dalšímu, prověřování, když řízení (4C 148/87( bylo pravomocně skončeno, kde si neuvědomují tito policisté, že pravomocně, může skončit, Občanskoprávní řízení u Okresního soudu v Semilech , až doručením rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.2003 a vykázáním, této skutečnosti, na doručence – veřejné listině, a to s uvedením, čísla jednacího čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde tuto veřejnou listinu, do současné doby, Okresní soud v semilech od vydání, písemného znění rozsudku pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 v souladu se zákony ĆR a EU, nemá a – řízení u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87 neskončilo – a je nepravomocné na pachatele trestné , padělání a pozměňování veřejné listiny, která je od r. 2003 , za pomoci některých úředních osob činných u Policie ČR, napomáháno, používat jako pravé a to, rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 vydaný v písemné podobě 2003, od 3008 rozsudek pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde soudkyně , od jeho vyhlášení podstatně změnila obsah tohoto rozsudku , napomáhají páchat trestnou činnosti cituji policisté činní u Policie ČR když uvedou :

Odpověď: Pokud má tazatel připomínky k případným administrativním nedostatkům, pak nechť se obrátí přímo na příslušný Okresní soud v Semilech.

Odpověď: Otázka nedává smysl, nelze odpovědět. Jinak pokud se týká označení senátu ve spisové značce OS Semily, pak toto bylo opraveno usnesením OS Semily ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 148/87-689, které potvrdil Krajský soud Hradec Králové. Na tuto otázku již také bylo v minulosti tazateli odpovězeno vícekrát.

1.8 Zda si úřední osoby činné u Policie ČR, kteří poskytli a zveřejnili informace na položenou otázku, veřejně a , přístupně cituji :.

1.3 Zda je běžné, u vedoucího pracovníka, Policie ČR, ÚO Semily, že vychází, z podvodného jednání , když sděluje , že ve věci nejsou nové skutečnosti, které by ve věci , měli vést k dalšímu, prověřování, když řízení (4C 148/87( bylo pravomocně skončeno, kde si neuvědomují tito policisté, že pravomocně, může skončit, Občanskoprávní řízení u Okresního soudu v Semilech , až doručením rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.2003 a vykázáním, této skutečnosti, na doručence – veřejné listině, a to s uvedením, čísla jednacího čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde tuto veřejnou listinu, do současné doby, Okresní soud v semilech od vydání, písemného znění rozsudku pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 v souladu se zákony ĆR a EU, nemá a – řízení u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87 neskončilo – a je nepravomocné

Odpověď: Pokud má tazatel připomínky k případným administrativním nedostatkům, paknechť se obrátí přímo na příslušný Okresní soud v Semilech.

dne 1.9.2017 uvědomují, že se dopustily, zneužití pravomoci úřední osoby a podvodu, poškozující práva , žadatele informace o poskytnutí informace na položenou otázku ,pod č. 1.3, kdy se nejedná o administrativní nedostatek , jak podvodně tvrdí Policie ČR, ale o páchanou trestnou činnost, kdy soudkyně ode dne 21.11.2003, od vyhlášení rozsudku, podstatně změnila obsah tohoto rozsudku , a jedná se o padělání a pozměňování veřejné listiny a to i ke dni 5.2.2018, k páchání trestné činnosti, kde je tento rozsudek, skupinou policistů vydáván , za pravý a je nadržováno pachateli trestné činnosti

Odpověď: K žádnému zneužití pravomoci úřední osoby nedošlo, taktéž nedošlo k poškození práv žadatele o informace. Již v minulosti bylo na panem Zámečníkem předestírané údajné padělání rozsudku několikrát odpovězeno. Předmětná věc byla šetřena pod č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorována státním zástupcem. Celý případ byl zaslán k posouzení věcně příslušnému policejnímu orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu se závěrem, že text obou rozhodnutí je po obsahové stránce v jejich výrokových částech identický, identicky konstatuje rozhodnutí, práva a povinnosti žalobce a žalované, popřípadě znalce, odstavce však nejsou identicky označené. Policejní orgán NCOZ SKPV tedy konstatuje, že jednáním soudkyně JUDr. Krejsové nedošlo k žádnému padělání či pozměňování veřejné listiny, tak jak se domnívá podatel, a nespatřuje v konání soudkyně naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu (minimálně chybí znaky skutkové podstaty jako „jednání“, „následek“ a „příčinný vztah“ mezi nimi).

1.9 Z jakých důvodů, nejsou na zveřejňovaných písemnostech ze strany státního orgánu Policie ČR, PČR KŘP LK, podle zákona č. 106/ 1999Sb. o svobodném přístupu k informacím na dálkový přístup, veřejně zpřístupněny i čísla jednací těchto písemností, pod jakou spisovou značkou, je tato písemnost, nebo poskytnutá informace, evidována.

Odpověď: Vše zveřejňováno podle zákona.

1.10 Jak bylo postupováno, ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK ÚO Semily, proti příslušníkům Policie ČR, územní odbor Semily, ze strany vedoucího pracovníka, jestliže bylo prokázáno, že příslušník Policie ČR, na základě podvodu, kde uvádí občany, úmyslně uvádí v omyl a vědomě nadržuje pachateli trestné činnosti když , při nezákonné činnosti, úřední osoby činné u Okresního soudu v Semilech, které od vyhlášení rozsudku, podstatně změní jeho obsah( 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, při porušení služebního zákona , kde se nejedná o cituji:

Odpověď: Pokud má tazatel připomínky k případným administrativním nedostatkům, pak nechť se obrátí přímo na příslušný Okresní soud v Semilech.

Ale o trestnou činnost, padělání a pozměňování veřejné listiny, podvodu, vydírání, krádeže, zločinné spolčení , za účelem získání neoprávněného majetkového prospěch pro jiného.

Odpověď: Otázka nedává smysl. Pokud se týká stále dokola předestíraného rozsudku, pak viz odpověď na otázku č.1.8.

1.11 Jaká opatření, byla ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK a Územní odbor Semily, učiněna aby občané, nebyli úmyslně uváděni ze strany některých Policistů činných u PČR KŘP LK a Územní odbor Semily , úmyslně uváděni, při porušení služebního zákona v omyl, že činnost u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, že se jedná o administrativní nedostatky, přesto, že od r. 2003, je páchána trestná činnost, některými úředními osobami , a to i činností, kdy od vyhlášení rozsudku, podstatně změní jeho obsah.

Odpověď: K úmyslnému uvádění v omyl ze strany policistů KŘP či ÚO Semily nedochází, k žádnému padělání rozsudku nedošlo, viz odpověď na otázku č. 1.7 a 1.8.

1.12 Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP LK a Územního odboru Semily, na základě vlastních poznatků, nebo na základě, obsahu podání občanů ( trestních oznámení) že někteří policisté činní u Policie ČR, KŘP LK a Územní odbor Semily, při porušení služebního zákona, spolupracovali s organizovaným zločinem, působícím u státního orgánu , Okresní soud Semily . A to i nadržováním, pachatelům trestné činnosti.

Odpověď: Otázka nedává smysl. Pokud se tazateli jedná o nějaký konkrétní případ, nechť svoji otázku upřesní. Jinak lze obecně konstatovat, že policisté sloužící v rámci PČR územního odboru Semily postupují v souladu se zákony, s organizovaným zločinem nespolupracují.

KŘP Libereckého kraje

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

