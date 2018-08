Doručování písemností

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 23. 4. 2018 odpovědi na soubor 23 následujících dotazů:

1.1-Zda byli ze strany , úředních osob činných u Policie ČR, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, předkládány státnímu zástupci, spisy ve věci trestních oznámeních v řízeních u kterých nebyly, zahájeny úkony podle , zákona 141/1961Sb. Trestního řádu.

Odpověď: Ano, byli.

1.2- Zda bylo ze strany , vedoucích pracovníků činných u Policie ČR, zaznamenáno, že dne 17.4.2004, došlo pod čj. KRPL-33270-1/ČJ-2018-1800PI , v odpovědi 1.1, poskytnuta nepravdivá informace na položenou otázku cituji: Zda byly vždy , žadateli- žadatelům o informace , podle zákona č. 106/1999Sb. Listiny, tyto informace, odeslány , na adresu a to i elektronickou uvedenou , žadatelem, jako doručovací adresa- pro příjem písemností. Odpověď: Písemnost byla zaslána žadateli prokazatelně do vlastních rukou na jeho doručovací adresu. Kdy se poskytovatel informace, vědomě dopouští podvodu, kdy uvedené písemnosti , nebyli prokazatelně, zaslány , na žadatelem určenou doručovací adresu při porušení služebního zákona, čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod, porušení zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Na všechny dotazy obdrží žadatel vždy písemnou odpověď, která je prostřednictvím Pošty, a.s., prokazatelně a doporučeně zaslána na adresu trvalého bydliště.

1.3 Zda byli příslušníci Policie ČR, KŘP Libereckého kraje, řádně proškoleni, že v případě, že občan , označí, jako doručovací adresu , elektronickou adresu. jsou, příslušníci Policie ČR, povinni v souladu se zákony České republiky a EU, zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod , Tyto , poskytnuté informace odeslat na , žadatelem odeslanou elektronickou adresu a teprve v případě, že příjemce nepotvrdí – elektronickým podpisem, že tuto písemnost obdržel do vlastních rukou, jsou příslušníci, Policie ČR, tuto písemnost , doručit v písemné podobě do vlastních rukou..

Odpověď: viz odpověď na dotaz 1.2

1.4 Zda bylo některými, příslušníky, policie ČR, činných u PČR KŘP LK , územní odbor Semily a Obvodního oddělení Semily, oznamovateli trestné činnosti, nepravdivě , sdělováno že rozsudek 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2004 , Okresního soudu v Semilech vydaný v občanskoprávním řízení 4C 148/87, byl vydán v souladu se zákonem od r. 1.1.2004 cca 2008 až 2015

Odpověď: Tazateli bylo pravdivě sděleno, že ve věci pravomocně rozhodl Okresní soud v Semilech a že Policii ČR nepřísluší přezkoumávat rozhodnutí nezávislého soudu.

1.5 Kolik trestních oznámení,od občana –V.Z. bylo ze strany Policie ČR ,KŘP LK, ÚO Semily,vedeno ve spise, vedeném pod,, ČJ“, bylo prověřováno v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu, zákona č. 40/2004Sb. Trestního zákona, jako trestná činnost.

Odpověď: Veškerá podání občana byla řádně zaevidována a šetřena v souladu se zákony. Jak již v minulosti bylo tazateli sděleno, bližší označení spisového materiálu TČ, PŘ, ČJ nemá vliv na provedení potřebných šetření. Vždy je postupováno tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí.

1.6 Kolik trestních oznámení,od občana –oznamovatele M.Š. bylo ze strany Policie ČR ,KŘP LK, ÚO Semily,vedeno ve spise, vedeném pod,, ČJ“. “, bylo prověřováno v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. trestního řádu, zákona č. 40/2004Sb. Trestního zákona, jako trestná činnost.

Odpověď: Veškerá podání občana byla řádně zaevidována a šetřena v souladu se zákony, dále viz přiměřeně odpověď na otázku č. 1.5.

1.7 Zda bylo ze strany , státního orgánu, PČR KŘP LK, Územní odbor Semily- Obvodní oddělení Semily, že se žena spolu se svým advokátem dopustily, podvodu, vydírání, zločinného spolčení , krádeže, kdy označily jako dlužníka M.Š.bez zákonného oprávnění , od 12.5.2004, kdy se nestal výlučným vlastníkem domu čp. 506 ( vzájemné plnění na základě rozsudku)..

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka postrádá smysl.

1.8 Zda bylo ze strany, Policie ČR, zjištěno a prověřováno, že padělání a pozměnění veřejné listiny, osvědčení nepravdivého údaje SJM v LV: 1697 k. ú. Semily, mělo účel, zakrýt tu skutečnost, že nadále byl v rozporu se zákonem , veden bez zákonného oprávnění, jako by se jednalo o majetek, vzniklý – nebo transformovaný v době trvání manželství , přesto že toto manželství zaniklo již v r. 1986 a ze zákona, nemohlo vzniknout ,,SJM“- kde bylo tohoto údaje využito ke krádeži domu.

Odpověď: Na obdobnou otázku bylo již v minulosti odpovězeno. Např. viz dotazy dle z.č. 106/1999 ze dne 12.4.2018 – odpověď na otázku č. 1.11.

1.9 Který spisový materiál vedený u Policie ČR , KŘP LK , Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily s uvedením čísla spisu a uvedením pod jakou sp. zn. –čj, státního zástupce, byli dozorovány , spisy a dokumenty v rámci čísel jednacích , označených ,,ČJ“ , oznamovatele.

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka postrádá smysl. Pokud se tazateli jedná o konkrétní případ, nechť se lépe vyjádří.

1.10 Který spisový materiál vedený u Policie ČR , KŘP LK , Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily s uvedením čísla spisu a uvedením pod jakou sp. zn. –čj, státního zástupce, byli dozorovány , spisy a dokumenty v rámci čísel jednacích , označených ,,ČJ“ , oznamovatele.

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka postrádá smysl. Dále viz odpověď na otázku 1.9.

1.11 Jakým způsobem , musí občan u státního orgánu jako je , PČR KŘP LK, Územní odbor Semily a zde působící vedoucím pracovníkům , úředním osobám, aby jimi byli rozeznány – skutkové podstaty trestné činnosti a bylo jim známo , že někteří policisté činní u tohoto státního orgánu nerozeznají a neumějí kvalifikovat , padělání a pozměňování veřejných listin – listiny ( rozsudek čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde došlo k podstatným změnám ve znění rozsudku, vyhlášeného dne 21.11.2003 , pod čj. 4C 148/87 , protokol z jednání 4C 148/87-592- 593 ze dne 21.11.2003.

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka postrádá smysl. Pokud se jedná tazatelem rozporované rozhodnutí soudu, pak na tuto otázku bylo v minulosti již několikrát odpovězeno, viz např. dotazy dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 23. 3. 2018, odpověď na otázku 1.6.

1.12 Zda byla ze zákona České republiky a EU, ze strany Policistů ČR činných u PČR KŘP LK, Územní odbor Semily, dodržena zákonná povinnost, dodržovat zákony České republiky a EU a to i zánik manželství k r.1986 -,,BSM“- -bezpodílové vlastnictví manželů – k roku zániku manželství- a stíhat pachatele trestné činnosti, který ve veřejné listině LV: 1687 k.ú. Semily , nezákonně osvědčí k r. 2015, že se jedná o majetek spadající do,, SJM“ , společné jmění manželů

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka je zmatečná. Na podobnou otázku, týkající se zápisu v Katastru nemovitostí bylo již v minulosti odpovězeno, viz např. dotazy dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 23. 3. 2018, odpověď na otázku 1.9.

1.13 Zda byla ze zákona České republiky a EU, ze strany Policistů ČR činných u PČR KŘP LK, Územní odbor Semily, dodržena zákonná povinnost, dodržovat zákon a to i zánik manželství k r.1986 - ,,BSM“- a to zánik bezpodílové vlastnictví manželů – k roku 1986, zániku manželství- kde ze zákona toto nelze , transformovat- do ,,SJM“.

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka je zmatečná, ale otázka zřejmě směřuje ke stejné věci – viz odpověď na otázku 1.12.

1.14 Jakým způsobem, postupoval orgán, Policie ČR, ÚO Semily, aby byl zjištěn skutečný stav věci o níž nejsou důvodné pochybnosti , že lze ve veřejné listině LV: 1687 k.ú. Semily , osvědčit bez zákonného oprávnění v části ,,B“, že se jedná o majetek v ,,SJM“, společné jmění manželů, přesto, že manželství, zaniklo v r. 1987

Odpověď: Orgán Policie ČR, ÚO Semily postupoval v souladu se zákony.

1.15 Zda bylo vždy , postupováno , příslušným policejním orgánem PČR KŘP LK, Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily, , postupováno tak aby všechna trestní oznámení ,občanů, byla při prověřování trestního oznámení , na soudního exekutora Exekutorský úřad Jičín, které splňovalo veškeré náležitosti, trestního oznámení na soudní exekutora Jičín , kde toto trestní oznámení splňovalo všechny náležitosti, předloženo státnímu zástupci u Okresnímu státnímu zastupitelství Semily k výkonu dohledu.

Odpověď: Otázka nedává zcela smysl, nicméně lze odpovědět, že trestní oznámení pana Š.na soudního exekutora bylo zaevidováno a šetřeno OOP Semily pod č.j. ORSM-733/SM-TČ-2005, ukončeno usnesením o odložení věci ve smyslu ust. § 159a odst. 1 tr.ř., do kterého si Váš zmocnitel podal stížnost, která byla spolu se spisovým materiálem přezkoumána státním zástupcem a jako nedůvodná zamítnuta. Opakované oznámení bylo přijato OOP Semily pod č.j. ORSM-1312/ČJ-2008-14 a další opakované oznámení bylo zaevidováno a šetřeno SKPV OHK Semily pod č.j. KRPL-37623/ČJ-2010-181181.

1.16 Zda bylo ze strany, některých vedoucích policistů činných u PČR KŘP LK, Územní odbor Semily, zjištěno že ze strany některých, policistů činných u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily , bylo ,se služebním zákonem , postupováno v rozporu s čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny, když rozhodovali v době, kdy nebyla vyřízena – usnesením, jim vznesená podjatost, občanem M. Š. Kdy tito policisté porušily i služební zákon

Odpověď: Pan Š. vznesl podjatost ve více případech. Pokud se tazateli jedná o konkrétní věc, nechť se přesněji vyjádří, budeme se jeho dotazem blíže zabývat.

1.17 Zda bylo zjištěno, ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK, Územní odbor Semily, že zpracovatel, poskytovaných informací, vrchní komisař, poskytoval úmyslně, nepravdivé informace, při zneužití moci úřední a služebního zákona.

Odpověď: Úřední osoba nepravdivé informace neposkytovala, ke zneužití moci úřední nedošlo.

1.18 Proč nebylo ze strany, policejního orgánu PČR KŘP LK,Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, postupováno tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti, že ve veřejné listině, LV: 1687 k.ú. Semily, nelze osvědčovat, podvodně v části ,,B“, že se dům čp. 506, patří k r. 2016, do ,,SJM, když , ze zákona č. 40/1964Sb. OZ, došlo k zániku manželství v r. 1986. A došlo k padělání a pozměňování veřejných listin. A zda může Policie ČR, KŘP LK a Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily, osvědčovat nepravdivé skutečnosti ve svých podáních, že se nejedná o trestnou činnost.

Odpověď: Ze strany policejního orgánu PČR, obvodní oddělení Semily bylo postupováno v souladu se zákony. Ve věci vypořádání majetku rozvedeného manželství bývalých manželů rozhodovaly nezávislé soudy České republiky. Policie ČR není oprávněna zkoumat rozhodnutí soudů.

1.19 Proč nebylo ze strany, policejního orgánu PČR KŘP LK,Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, postupováno tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti, že došlo k padělání a pozměňování veřejné listiny, rozsudku čj. 3C 148/87-595 nyní 4C 148/87-595, kde veřejná listina úmyslně osvědčuje, nepravdivé skutečnosti a to i přesto, že od svého vyhlášení došlo k podstatným změnám v obsahu tohoto rozsudku, kterou se pachatelka snažila zakrýt i opravou ale přesto, je zde nadále, rozeznatelná podstatná změna, tohoto rozsudku od jeho vyhlášení. . A zda může Policie ČR, KŘP LK a Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily, osvědčovat nepravdivé skutečnosti ve svých podáních, že se nejedná o trestnou činnost.

Odpověď: Již v minulosti bylo na panem oznamovatelem předestírané údajné padělání rozsudku několikrát odpovězeno. Předmětná věc byla šetřena pod č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorována státním zástupcem se závěrem, že nedošlo k naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu. Pokud má tazatel výhrady k předmětnému rozsudku, pak nechť se obrátí se žádostí o vyjasnění jím spatřovaných nedostatků na Okresní soud v Semilech.

1.20 Proč nebylo ze strany, policejního orgánu PČR KŘP LK,Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, postupováno tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci o němž nejsou důvodné pochybnosti, že ze zákona, mohla úřední osoba, soudní exekutor, v souladu se zákonem, č. 99/1963Sb. o.s.ř. k 12.5.2004, zahájit exekuční úkony , proti občanovi v řízení 023EX00385/2004, bez zákonného pověření a vykonatelného titulu , usnesení Okresního soudu v Semilech , pod čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2003. A zda může Policie ČR, Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily, osvědčovat nepravdivé skutečnosti ve svých podáních, že se nejedná o trestnou činnost

Odpověď: Viz odpověď na ot. 1.15.

1.21 zda bylo , zjištěno, ze se někteří policisté činní u Policie ČR, Územního odboru Semily, dopustily, podvodu, když uvedly, že žadatel o kopii spisu ve věci trestního oznámení, soudního exekutora, obdržel kopii , jeho výslechu v době, pořízení kopie spisu- k tomuto datu

Odpověď: Otázka nedává smysl, z položené otázky není zřejmé, o co se tazateli jedná.

1.22 Jakým způsobem, bylo , ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK, ředitele, Územní odbor Semily, postupováno, proti příslušníkům, policie ČR, kteří ve svých podáních , osvědčily nepravdivé skutečnosti

Odpověď: Příslušníci Policie ČR nepravdivé skutečnosti neosvědčují.

1.23 Jaká opatření, byla ze strany, vedoucího Územního odboru Semily, učiněna aby byly odstraněny , nezákonné stavy a to nadržování pachatelům trestné činnosti- podvodu- zneužití moci úřední, padělání a pozměňování veřejných listin., atd

Odpověď: Nebylo třeba činit opatření, k nezákonným stavům, nadržování pachatelům trestné činnosti nebo zneužití moci úřední v rámci šetření Vámi namítaných případů ze strany policistů ÚO Semily nedošlo.

