Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doručování písemností

KRAJ - Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací . . .

Žadatel, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadoval ve svém podání ze dne 12. 3. 2018 odpovědi na soubor 14ti následujících dotazů:

1.1 Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK a to i ředitele zaznamenáno – na základě podání občanů a vyhodnocení , poskytnutých informací , zpracovatelem , komisař , že vědomě porušuje zákon, kdy podvodně sděluje nepravdivé informace, že správní řízení vedená u Policie ČR , pod sp. zn. kde je uvedeno ,,ČJ“ , dozorovalo státní zastupitelství.

Odpověď: Ze strany vedoucích pracovníků PČR, ÚO Semily nebylo zaznamenáno vědomé porušení zákona či podvodné sdělování informací ze strany zpracovatele. Pokud Vám bylo odpovězeno, že věc byla šetřena za dozoru státního zástupce, pak tomu tak bylo.

1.2 Zda si byli, příslušníci, Policie ČR, vědomi , že vůči oznamovatelům trestné činnosti, zneužití moci úřední, padělání a pozměňování veřejné listiny , podvodu na úřední osobu , se vůči oznamovatelům, dopouštěli , zneužití moci úřední od 21.11.2003 do současné doby, Kde rozsudek čj, 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, nebyl opraven , rozhodnutím Krajského soudu ve věci padělaného a pozměněného rozsudku , pod. čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a to ve výroku ,,VI“ , kde došlo ze strany soudkyně , k učinění od vyhlášení rozsudku dne 21.11.2003 k podstatné změně tohoto vyhlášeného rozsudku v písemné podobě, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 do r. 2008 od roku 2008, se jedná o padělaný a pozměněný rozsudek , pod čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003,kdy nedošlo k opravě, padělaného ,, nevyhlášeného výroku“ a podstatně pozměněného výroku pod č. VI, výroku a do současné doby, se jedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu.

Odpověď: Již v minulosti bylo oznamovatelem předestírané údajné padělání rozsudku několikrát odpovězeno. Předmětná věc byla šetřena pod č.j. KRPL-13284/ČJ-2016-181114 a dozorována státním zástupcem. Celý případ byl zaslán k posouzení věcně příslušnému policejnímu orgánu Služby kriminální policie a vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu se závěrem, že text obou rozhodnutí je po obsahové stránce v jejich výrokových částech identický, identicky konstatuje rozhodnutí, práva a povinnosti žalobce a žalované, popřípadě znalce, odstavce však nejsou identicky označené. Policejní orgán NCOZ SKPV tedy konstatuje, že jednáním soudkyně nedošlo k žádnému padělání či pozměňování veřejné listiny, tak jak se domnívá podatel, a nespatřuje v konání soudkyně naplnění žádné konkrétní skutkové podstaty trestného činu (minimálně chybí znaky skutkové podstaty jako „jednání“, „následek“ a „příčinný vztah“ mezi nimi).Pokud má tazatel výhrady k předmětnému rozsudku, pak nechť se obrátí se žádostí o vyjasnění jím spatřovaných nedostatků na Okresní soud v Semilech.

1.3 Zda byly řádně vyhodnocovány, ze strany některých úředních osob činných u Policie ČR KŘP LK, ÚO Semily , obvodní oddělení Semily, důkazy, spis, prokazující trestnou činnost, úřední osoby, Exekutorský úřad Jičín, pod čj. 023EX 00385/2004.

Odpověď: Důkazy jsou vyhodnocovány v souladu se zákony. Na otázku bylo již v minulosti odpovězeno, stanovisko k otázce legálnosti exekučního řízení proti povinnému se nemění: Exekučním titulem byl rozsudek OS Semily ze dne 21.1.2003 č.j. 3C 148/87-595, kterým bylo vypořádáno bezpodílové spoluvlastnictví účastníků řízení a který nabyl právní moci dne 15.1.2004. Exekuce byla nařízena usnesením OS Semily ze dne 11.6.2004 č.j. Nc 1423/2004-10. Proti tomuto usnesení si povinný podal odvolání a Krajský soud v Hradci Králové toto usnesení potvrdil. Viz odpověď na dotazy z 13.2.2018, otázka 1.5.

1.4 Zda byli úřední osoby činné u policie ČR,Libereckého kraje a Územní odbor Semily, z úřední povinnosti, při objasňování , závažné trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejné listiny , podvodu, zneužití moci úřední , zločinné spolčení, soudkyní , pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21. 11.2003, od r. 2008 čj.4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 u těchto listin, rozeznat, že došlo od vyhlášení rozsudku v řízení pod čj. 4C 148/87, k podstatným změnám – a to vložení výroku VI, který nebyl, ze zákona veřejně a ústně vyhlášen

Odpověď: Otázka nedává smysl, ale týká se napadaného rozsudku Okresního soudu v Semilech. Viz odpověď na otázku č. 1.2.

1.5 Jak bylo ze strany vedoucích pracovníků PČR KŘP LK , Územní odbor Semily , vysvětleno , že Policisté činní u Policie ČR , spadající pod Územní odbor Semily , nadržují pachateli trestné činnosti aby unikl trestnímu stíhání, soudkyně ,padělání a pozměňování veřejné listiny , rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, aby mohl být tento rozsudek, který dostál od svého vyhlášení k podstatným změnám v obsahu tohoto rozsudku a to ve výroku ,,VI“ – kde toto padělání a pozměnění veřejné listiny, nespadá do ,,opravy usnesením okresního soudu v Semilech, pod čj. 4C 148/87-689 ze dne 24.7.2008 , potvrzené Krajským soudem v Hradci Králové..

Odpověď: Pachatelům trestné činnosti není nadržováno, pokud se týká napadaného rozsudku Okresního soudu v Semilech viz odpověď na otázku č. 1.2.

1.6 Která úřední osoba soudní z Okresního soudu v semilech , s uvedením – titulu Jména , příjmení , pracovní zařazení , poskytla informace k odpovědi podle zákona pod čj. KRPL-96439-1/ČJ-2017-1800PI ze dne 13. 10.2017 k odpovědi na otázku 1.11- , nebo z kterých podkladů, zpracovatel , komisař, nebo přesně uvést z čeho čerpal informace ke své odpovědi

Původní odpověď:1.11 K porušení zákona ze strany policisty nedošlo. Pokud se týká vámi již vícekrát namítaného nesprávného označení senátu ve spisové značce OS Semily, pak toto bylo opraveno usnesením OS Semily ze dne 24.7.2008 č.j. 4C 148/87-689, které potvrdil KS Hradec Králové.

Bylo vycházeno např. z odůvodnění usnesení KS Hradec Králové č.j. 21Co 16/2016-637 ze dne 15. února 2016, cituji:

„Výrokem pod bodem III bylo opraveno nesprávné označení senátu ve spisové značce rozsudku 3C 148/87-595 na správné 4C 148/87-595. Usnesení okresního soudu bylo usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.11.2008 č.j. 24Co 443/2008-711 ve výroku pod bodem I a III potvrzeno,…“ nebo z usnesení OS Semily č.j. 0Nc 1423/2004-597 – citace (žadatel o informace obdržel v plném znění).

K tomuto jen podotýkáme, již po několikáté, že Policie ČR není oprávněna zkoumat rozhodnutí soudu. Proti každému rozhodnutí státního orgánu, jakož i soudu existují řádné opravné prostředky (v občanském soudním řízení je to odvolání), které je nutno podat v zákonem stanovené lhůtě zpravidla nadřízenému orgánu. Jaký konkrétní opravný prostředek je možné podat, k jakému orgánu a v jaké lhůtě je součástí poučení každého rozhodnutí (i rozsudku). Pokud lhůta marně uplyne nebo napadený rozsudek potvrdí odvolací orgán, pak rozhodnutí nabývá právní moci a také i vymahatelnosti. Pokud je napadáno již pravomocné rozhodnutí, lze využít některý z mimořádných opravných prostředků (v občanském soudním řízení to je dovolání, žaloba pro zmatečnost nebo žaloba na obnovu řízení). Chápu, že se jen těžko smiřujete s rozhodnutími soudu, byť spravedlivými, které dopadly ve Váš neprospěch či v neprospěch Vašeho zmocnitele Náš právní systém je tak nastaven, že rozhodnutí nezávislého soudu je nutno respektovat právě v zájmu zachování nastavených pravidel ve společnosti a právní jistoty občanů.

1.7 Podle kterého zákona, s uvedením, jeho, označení a to i § znění, jsou spisy vedené pod spisovou značkou ,, ČJ“, dozorována státním zástupcem.

Odpověď: Dozor státního zástupce není vázán ani podmíněn bližším označením dokumentů v rámci čísel jednacích (ČJ, PŘ, TČ).

1.8 Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků činných u PČR KŘP LK, zaznamenáno, že u této součásti, došlo k nadržování pachateli trestné činnosti, ,aby unikla trestnímu stíhání, za podvod, při zneužití pravomoci úřední osoby, kdy podstatně změnila obsah rozsudku od jeho vyhlášení a to výrok VI. , aby unikla trestnímu oznámení a bylo ztíženo prověřování trestné činnosti, kde se na této nezákonné činnosti, podílí vedoucí , Územního oddělení Semily, kde ví ze zákona, že zákony České republiky a EU, neumožňují od vyhlášení rozsudku, podstatně změnit jeho obsah a to vložení znění výroku VI. rozsudku 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a z úřední povinnosti a své odborné znalosti, je seznámen, že se jedná o trestnou činnost..

Odpověď: Zaznamenáno nebylo, V ÚO Semily se na nezákonné činnosti nepodílí, opětovně se jedná o nepodložené nařčení ze strany tazatele. Pokud se týká stále dokola předestíraného údajně „padělaného“ rozsudku, pak viz odpověď na otázku č.1.2.

1.9 Zda byla, provedena kontrola, ze strany PČR KŘP LK, činnosti , úřední osoby , ve věci prověřování trestné činnosti, padělání a pozměňování veřejné listiny soudkyní , že má přímou vazbu , na osobu, napomáhající trestné činnosti a to poskytování nepravdivých informací o této listině a padělané a pozměněné veřejné listině.

Odpověď: Případnou protiprávní činností policistů se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

1.10 Zda platily u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily, Územní odbor Semily a PČR KŘP LK , zákony České republiky a EU, které , podstatné změny rozsudku od jeho vyhlášení – ze zákona považují za trestnou činnost

Odpověď: Nelze odpovědět, neboť otázka postrádá smysl.

1.11 Jaká opatření, byla ze strany , vedoucích pracovníků učiněna, aby poskytované informace, podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, byla ze zákona , žadatelům o informace, jestliže označí jako doručovací adresu, e.mail. , odesílány na tuto adresu a nebyli občané omezováni na svém právu, neodbornosti , některých Policistů činných u Policie ČR.

Odpověď: odpovědi na žádosti jsou zasílány prokazatelným způsobem na doručovací adresu.

1.12 Zda bylo ze strany, některých Policistů činných u Policie ČR, Libereckého kraje, při porušení zákonů České republiky a EU, napomáháno ( nadržováním), že úřední osoby soudní, při nezákonné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejné listiny ( rozsudku od jeho vyhlášenípodstatné změny) , jsou nepostižitelné a je jim umožňováno páchání další trestné činnosti ke škodě zákonných práv občanů.

Odpověď: Policisté Policie ČR, územního odboru Semily rozhodně nenapomáhají ani nenadržují nezákonným činnostem. Pokud má tazatel konkrétní informace, nechť se obrátí na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

1.13 Zda bylo ze strany, některých Policistů činných u Policie ČR, Libereckého kraje, při porušení zákonů České republiky a EU, napomáháno ( nadržováním), že úřední osoby soudní exekutoři , při nezákonné činnosti, jako je padělání a pozměňování veřejné listiny – bez právního soudního pověření , mohou nezákonně získávat osobní údaje, padělat a pozměňovat veřejnou listinu – kdy nezákonně osvědčují- že byly k této činnosti- soudem pověření , jsou nepostižitelné a je jim umožňováno páchání další trestné činnosti ke škodě zákonných práv občanů.

Odpověď: Viz odpověď 1.12. Pokud se týká legálnosti exekučního řízení proti povinnému, stanovisko se nemění: Exekučním titulem byl rozsudek OS Semily ze dne 21.1.2003 č.j. 3C 148/87-595, kterým bylo vypořádáno bezpodílové spoluvlastnictví účastníků řízení a který nabyl právní moci dne 15.1.2004. Exekuce byla nařízena usnesením OS Semily ze dne 11.6.2004 č.j. Nc 1423/2004-10. Proti tomuto usnesení si povinný podal odvolání a Krajský soud v Hradci Králové toto usnesení potvrdil. Viz odpověď na dotazy dle z.č. 106/1999 Sb. ze dne 13.2.2018, otázka č. 1.5.

1.14 Zda byly, ze strany vedoucích pracovníků činných u Policie ČR, v souladu se zákony České republiky a EU, řádně vyhodnoceny, poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, zda se ze strany , úřední osoby , zpracovatele ,komisař, nejedná o porušení služebního zákona , a o podvod –o úmyslné sdělování nepravdivých skutečností- při poškození zákonných práv, žadatele o poskytnutí informace.

Odpověď: Ke sdělování nepravdivých informací nedochází, opět zde tazatel neodůvodněně podsouvá domněnku blíže nespecifikovaného porušení služebního zákona jmenovaným policistou.

KŘP Libereckého kraje

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vytisknout e-mailem Google+