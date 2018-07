Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní situace v Břeclavi

BŘECLAVSKO: Někteří řidiči zbytečně komplikují provoz.

Břeclav - V posledních dnech jsme zaznamenali podněty a stížnosti od občanů, kteří poukazují na špatnou průjezdnost břeclavskými křižovatkami.

Uplynulý týden se Břeclav potýkala se zhoršenou průjezdností díky plánované uzavírce křižovatky ulic Sovadinova a Na Zahradách. Navíc vznikla havarijní situace, a ta si vyžádala uzavření silnice Nábř. Komenského. V těchto místech je silnice stále uzavřena a opravy vodovodu budou trvat pravděpodobně až do půlky srpna. Uvedené komplikace se samozřejmě odrazily v dopravě, neboť objízdné trasy vedly přes střed města.

Bohužel častou chybou, kterou policie registruje, je naprosto zbytečné ucpávání křižovatek bezohlednými řidiči. Někteří se snaží projet křižovatkou za každou cenu, i když je zřejmé, že vzhledem k hustotě provozu nemohou dále pokračovat.

Zákon přitom jasně stanoví, že řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce, aby umožnil přecházení vozovky chodcům.

Chtěli bychom apelovat na všechny řidiče, aby dodržovali zákonné ustanovení týkající se jízdy křižovatkou a zbytečně tak nepřispívali k zhoršenému průjezdu centrem Břeclaví.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 31. července 2018

