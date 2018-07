Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravní situace na D2

AKTUALIZACE: Dálnice plně zprůjezdněna.

AKTUALIZACE 29.7.2018: V 01:25 byla dálnice zprůjezdněna, místem projedete bez omezení.

mjr. Pavel Šváb

AKTUALIZACE 19:50: Při překládce kamionů se vyskytly komplikace, které časově prodloužily původně plánovaný čas. Nyní před osmou hodinou večer uzavíráme oba pruhy dálnice D2 ve směru na Lanžhot a to od 25. km (Hustopeče) po 41.km (Podivín). Tepna bude uzavřena zhruba hodinu. Omezení se však protáhne i do následujícího dne, neboť po vyproštění jednoho z kamionů bude probíhat teprve několikahodinová překládka druhého nákladu. To bude probíhat s největší pravděpodobností ve stejném režimu jako dnes (uzavřený pravý jízdní pruh směrem Lanžhot). Poté bude firma vyprošťovat druhý kamion.

Dnes před polednem došlo na dálnici D2 k dopravní nehodě, která zkomplikovala dopravu. Asi na 33. kilometru ve směru na Lanžhot se srazily dva kamiony. Oba skončily v příkopu. Pravý jízdní pruh je uzavřen, v levém pruhu se tvoří asi čtyř kilometrová kolona. Srážka dvou kamionů se nasštěstí obešla bez zranění. Na nehodu neměl ani vliv alkohol, dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Jako předběžná příčina se prozatím jeví únava jednoho z řidičů, který náhle přejel z levého jízdního pruhu do pravého a vytlačil v něm jedoucí kamion. Nyní v místě probíhá překládka, která bude trvat přibližně do sedmnácté hodiny. Poté bude přivolaná firma kamiony vyprošťovat. V době vyprošťování budou pravděpodobně uzavřeny oba jízdní pruhy.

por. Mgr. Alice Musilová, 28.7. 2018

vytisknout e-mailem Google+