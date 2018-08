Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté zachránili život zraněnému muži

HORŠOVSKÝ TÝN - Muž propadl sklem ve skleníku a prořízl si tepnu. Muži zákona zraněnému poskytli první pomoc.

Dne 6. srpna 2018 v 08:23 hodin přijali policisté na tísňové lince 158 oznámení ženy, že její muž si uřízl ruku a že je nejspíš mrtvý. Na místo do Horšovského Týna byli ihned vysláni policisté. Nejblíže byla hlídka policistů Dopravního inspektorátu, kteří přijeli na místo minutu po oznámení. Oznamovatelka již čekala před domem a zavedla je na zahradu za dům, kde se nacházel zraněný muž. Policisté zjistili, že osmašedesátiletý muž má proříznutou tepnu na pravé ruce, ze které stále stříkala krev. Vedle muže se nacházely ručníky a lékárnička. Policisté zaškrtili ránu a pomocí ručníků ji stlačili, tím zastavili další krvácení. Muže se jim podařilo stabilizovat a probrat. Uvedl jim, že upadl ve skleníku a že se snažil něčeho zachytit. Přitom padl na skleněnou výplň, která praskla a prořízl si o ni ruku. Následně se na místo dostavili záchranáři s lékařem, kteří si pacienta převzali. Byl leteckou záchrannou službou transportován do nemocnice v Plzni a operován.

Oznamovatelka policistům poté uvedla, že byla v šoku, když spatřila svého zraněného manžela. Běžela do domu pro lékárničku a ručníky. Pak volala na linku 158. Kvůli šoku ze stříkající krve nevěděla, co má dělat. Zavolala tedy na číslo tísňové linky, na které si jako první v daný okamžik dokázala vzpomenout - na číslo 158. Žena byla rozrušená. Na místě mnohokrát zasahujícím zdravotníkům a policistům děkovala za pomoc při záchraně života jejího manžela.

Policisté pprap. Jaroslav Hájek a prap. Jiří Tichota prokázali duchapřítomnost a statečnost a svým okamžitým a profesionálním jednáním a poskytnutím první pomoci zachránili muži život. Za to si zaslouží respekt a velké poděkování!



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. srpna 2018

