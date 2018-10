Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dopravní policisté pronásledovali ujíždějícího zloděje

ČESKOLIPSKO - Cizinec v odcizeném luxusním mercedesu ohrožoval dopravu.

V pondělí kolem jedenácté hodiny dopoledne právě kontrolovali dopravní policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje provoz na silnici I/13 v Jablonném v Podještědí, když zaregistrovali od železniční trati k hlavní silnici přijíždějící luxusní terénní vůz tovární značky Mercedes Benz GLE černé barvy s německou poznávací značkou, jehož řidič svým vzezřením vzbuzoval pochybnosti o tom, že je skutečným majitelem takto drahého vozidla. Rozhodli se ho proto zkontrolovat.

Jakmile nasedli do auta a zapnuli zvukové i světelné signalizační zařízení s nápisem STOP POLICIE, řidič mercedesu prudce sešlápl plyn a začal ujíždět po silnici I/13 závratnou rychlostí ve směru na Liberec. Svou bezohlednou jízdou přitom ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a poblíž benzinové čerpací stanice Benzina dokonce naboural Škodu Octavii, kterou riskantně předjížděl. Jen šťastnou náhodou její posádka neutrpěla žádné zranění. O to se ale šofér mercedesu vůbec nezajímal a po nehodě bez zastavení ujížděl dál více jak 180 kilometrovou rychlostí. Přesně takovou rychlostí ho totiž pronásledovali policisté a on se jim i přesto neustále vzdaloval.

Ve chvíli, kdy se v obci Lvová rozhodl předjet na nepřehledném místě přes plnou čáru hned dvě za sebou jedoucí nákladní vozidla a najel si do protisměru, objevilo se proti němu další nákladní vozidlo a jemu hrozil čelní střet s ním. Ve snaze vyhnout se mu strhl řízení prudce vlevo na louku, kterou neznal. Následně po projetí asi dvou set metrů ve vysoké rychlosti se zřítil s vozidlem ze zhruba sedmimetrového skalnatého srázu a dopadl na střechu zděné stavby pod ním. Ze zdemolovaného auta ale překvapivě ve stylu neohroženého Jamese Bonda vyskočil a začal před policisty utíkat směrem k lesu. Ti museli jeho kuráž a snahu za každou cenu jim uprchnout takticky oslabit použitím donucovacího prostředku varovného výstřelu do vzduchu, po kterém poněkud zpomalil a celkově znejistil. Při následném zadržení se ještě aktivně bránil nasazování pout, ale policisté ho rychle zpacifikovali.

Zadržený se přiznal, že před jízdou užil drogu, což se i bez jeho doznání dalo poznat jak na jeho výrazu , tak na jeho chování. Jde o 22 letého Poláka. Vozidlo, které řídil, někdo v neděli odcizil v Německu a jeho hodnotu vyšetřovatel odhadnul na 1 150 000 korun. Cizinec do policejního protokolu uvedl, že si ho na převoz kradeného vozu najali neznámí lidé za peníze. Od nich si auto převzal s nastartovaným motorem a hotovostí na nákup pohonných hmot.

Jeho úkolem bylo ho převézt do cílové stanice. To se mu ale díky profesionálnímu zásahu českých policistů nepodařilo. V této souvislosti si již převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro zločin podílnictví, za který ho soud může poslat až na šest let do vězení. Aby se trestnímu stíhání nevyhýbal a ve své trestné činnosti na svobodě nepokračoval, podal vyšetřovatel státnímu zástupci podnět na jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Cizinec tedy zůstává v policejní cele do doby, než o jeho dalším osudu rozhodne Okresní soud v České Lípě.

9. 10. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

