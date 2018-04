Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté hledají svědky

TACHOV - Dva řidiči ujeli od nehod, které způsobili, aniž by si splnili svoji povinnost.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech v Tachově.

První nehoda se stala mezi 4. a 6. dubnem letošního roku v Tachově. Z dosavadního šetření vyplývá, že v ulici Na Terase poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem zaparkovaného vozidlo značky Volkswagen Passat, které stálo při pravém okraji komunikace, a z místa odjel, aniž by si splnil svoji povinnost. V poškozených částech vozidla – levý přední blatník a přední nárazník – policisté nalezli otěr žluté barvy.

Druhá nehoda se stala 11. dubna letošního roku mezi 13:30 hod. a 14:15 hod. v Tachově. V Hálkově ulici na parkovišti u veterinární ordinace poškodil dosud neznámý řidič s nezjištěným vozidlem pravou část zadního nárazníku zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia. V poškozených částech vozidla byla zjištěný otěr jasně červeného laku neznámého vozidla.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

19. 4. 2018

