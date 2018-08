Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní policisté hledají svědky

TACHOVSKO - Ujel neznámý viník i neznámá řidička kamionu.

Tachovští dopravní policisté hledají svědky dvou nehod, které se staly v uplynulých dnech na Tachovsku.

První nehoda se stala z 21. srpna na 22. srpna v době od 22:00 hod. do 10:45 hod. v obci Tachov. V Zárečné ulici poškodil dosud nezjištěný řidič s neznámým vozidlem zaparkované osobní vozidlo značky Audi A6 a z místa nehody ujel.

Druhá nehoda se stala 22. srpna letošního roku kolem 14:35 hod. u obce Svatá Kateřina. Ze svědecké výpovědi vyplývá, že od dálnice D5 směrem na Rozvadov jela s dosud nezjištěnou nákladní soupravou neznámá řidička. Ta při projíždění křižovatky najela na betonové dopravní zábrany, přičemž jich dvanáct poškodila. Na místě nehody následně zastavila, posbírala poškozené části přívěsu a odjela směrem na Rozvadov, aniž by si splnila zákonem stanovenou povinnost.

Tachovští dopravní policisté žádají občany, kteří by mohli poskytnout informace k uvedeným nehodám, jež by napomohly jejich řádnému prošetření, aby se jim ozvali na tel.: 974 337 266, 974 337 251. Informace mohou sdělit také na tel.: 974 322 015 nebo na linku tísňového volání 158.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

28. 8. 2018

