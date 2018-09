Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní omezení na silnicích I. třídy rozhodně hned tak neskončí

JIČÍNSKO – Řidiči se musí obrnit velkou trpělivostí.

Ilustrační fotoOba hlavní silniční tahy protínající okres Jičín čekají zásadní opravy, které si v následujících dnech vyžádají k nelibosti všech řidičů s tím spojená dopravní omezení.

Již v plném proudu je oprava silnice I. třídy číslo 16 v úseku Nová Paka – Kumburský Újezd, která je naplánována do tří etap. Termín dokončení posledních prací je stanoven na den 16. 12. 2018. Silniční provoz zde je od pondělí do čtvrtka v době od 05:30 hodin do 19:00 hodin, dále v pátek do 20:00 hodin, v sobotu od 09:00 hodin do 18:00 hodin a v neděli od 11:00 hodin do 20:00 hodin řízen pověřenými pracovníky ze strany zhotovitele stavby.

V současné době se rovněž rozbíhá i oprava silnice I. třídy číslo 35 v obci Ostroměř, která je naplánována v termínu od 03. 09. 2018 do 30. 11. 2018. Silniční provoz v tomto místě bude od pondělí do pátka v době od 05:30 hodin do 20:00 hodin, dále v sobotu od 09:00 hodin do 18:00 hodin a v neděli od 09:00 hodin do 20:00 hodin rovněž řízen pověřenými pracovníky zhotovitele stavby.

Mimo uvedenou dobu bude provoz řízen semafory. Dopravní značení je řešeno v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích za pomoci dopravních značek, které jsou za snížené viditelnosti doplněny výstražnou světelnou signalizací.

Objízdné trasy nejsou ani v jednom případě stanoveny.

nprap. Aleš Brendl

04. září 2018; 14:05

