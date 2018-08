Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dopravní nehody posledních dní

TRUTNOVSKO – Vyžádaly si několik lehkých zranění.

DN - Zlatá Olešnice - LibečV pondělí 20. srpna o půl šesté ráno došlo na silnici č. 1/16 mezi obcí Zlatá Olešnice a Libeč k dopravní nehodě motocyklu Suzuki a osobního vozidla Audi A6. Podle zjištěných skutečností řidič motorky předjížděl v pravotočivé zatáčce jiné vozidlo a pravděpodobně si nezajistil dostatečný rozhled. Následně se zřejmě nestačil včas zařadit do svého jízdního a v protisměru se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Audi. Motorkář v důsledku nehody utrpěl lehké zranění a do péče si jej převzali přivolaní záchranáři. Lehké zranění utrpěl také spolujezdec z vozidla, který se nechal ošetřit v trutnovské nemocnici. Alkohol u obou řidičů vyloučily dechové zkoušky. Škoda na vozidlech je předběžně stanovena na celkovou částku 80 tisíc korun (40 tisíc na motocyklu a 40 tisíc na vozidle).

DN - HostinnéK další dopravní nehodě došlo ve stejný den i v obci Hostinné. O půl osmé večer se na křižovatce ulic Husitská a U Kaple střetlo osobní vozidlo BMW s jízdním kolem Favorit. Řidička vozidla tu měla odbočovat vlevo na místní komunikaci, když zřejmě nedala přednost protijedoucímu cyklistovi. Po srážce muž spadl ze svého kola na vozovku a utrpěl lehké zranění. Záchranáři jej převezli do nemocnice ve Vrchlabí. I v tomto případě policisté u obou řidičů vyloučili přítomnost alkoholu. Předběžná škoda je vyčíslena na 10 tisíc korun na vozidle a 500 korun na jízdním kole.

DN - Petříkovice - TrutnovNásledně v úterý 21. srpna ve čtvrt na devět ráno havaroval řidič vozidla Volvo. Mezi obcí Petříkovice a Trutnov při projíždění levotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci, kde přední částí narazil do pařezu. Vlivem nárazu se pak převrátil a skončil uprostřed vozovky na levém boku. Také on utrpěl lehké zranění a záchranáři jej převezli do Oblastní nemocnice v Trutnově. Předběžná škoda na vozidle je odhadnuta na 50 tisíc korun. Po nehodě řidič policistům odmítl dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu i lékařské vyšetření spojené s odběrem krve. Muži zákona dále z evidencí zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění. Ze spáchání hned několika dopravních přestupků tak může nyní muži hrozit u správního orgánu až padesátitisícová pokuta.

Přesné příčiny dopravních nehod a bližší okolnosti jsou teď předmětem dalšího šetření trutnovských dopravních policistů.

prap. Lukáš Vincenc

22. srpna 2018, 14:36

