Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravní nehoda v Šumperku

ŠUMPERK - Nehoda se odehrála na frekventované křižovatce.

Všechny složky integrovaného záchranného systému zasahovaly u dopravní nehody, která se odehrála ve střetu 16. května 2018 v 17:40 hodin na ulici Jesenické v Šumperku. Podle prvotního šetření tam měla 23letá řidička vozu Toyota Corolla jedoucí ve směru od Bludova v úmyslu na světelné křižovatce odbočit vlevo na ulici M. R. Štefánika, směrem k centru města. Při tomto manévru však pravděpodobně přehlédla a nedala tak přednost v jízdě dvěma motocyklistům, projíždějícím křižovatkou v přímém směru jízdy. První z nich, 29letý řidič motocyklu Suzuki přepravující ještě dalšího spolujezdce, již na nastalou situaci nestačil zareagovat a s motocyklem čelně narazil do pravé části již stojícího vozu Toyota. Po střetu došlo k pádu obou cestujících. Jako druhý křižovatkou projížděl řidič motocyklu Honda. Ten měl na vzniklou situaci zareagovat strhnutím řízení vpravo. Pravou stranou motocyklu následně narazit do sloupu semaforu. Po nárazu upadl i s motocyklem na chodník. V daný okamžik měla po chodníku přecházet 65letá chodkyně, která byla padajícím motocyklem zachycena. Při nehodě utrpěli chodkyně a řidič motocyklu Honda zranění. Oba byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni k ošetření do šumperské nemocnice. Provedené dechové zkoušky vyloučily ovlivnění účastníků nehody alkoholem. Škoda na vozidle byla předběžně odhadnuta na 10 tisíc korun. Na motocyklu Suzuki na 60 tisíc korun a na motocyklu Honda na 50 tisíc korun.

Přesné příčiny, okolnosti a souvislosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

17. května 2018

vytisknout e-mailem Google+