Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravní nehoda v Mohelnici

MOHELNICE - Na místo vyjely všechny složky IZS.

Čtyři zraněné osoby a škoda za jeden a půl milionu korun. To je bilance dopravní nehody, která se odehrála ve čtvrtek 9. srpna 2018 krátce před druhou hodinou odpoledne na silnici I/35 v Mohelnici. Podle prvotního šetření tam 69letý řidič vozu BMW při vyjíždění od čerpací stanice Mol směrem k obci Křemačov špatně vyhodnotil situaci na hlavní silnici. Přes nákladní soupravu odbočující vlevo k čerpací stanici pravděpodobně přehlédl vozidlo VW Touran, jedoucí po hlavní silnici ve směru od Mohelnice na Moravskou Třebovou. Došlo ke střetu, při kterém řidič BMW narazil do levého boku vozidla VW Touran. Podle prvotního šetření si nehoda vyžádala čtyři lehká zranění. Účastníci dopravní nehody byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni k ošetření do nemocnice. Oba řidiči se podrobili dechové zkoušce, která vyloučila, že by za volant usedli pod vlivem alkoholu. Škoda na voze BMW byla předběžně vyčíslena na 1 100 000 Kč, na voze VW Touran na 400 000 Kč. Přesné příčiny, okolnosti a souvislosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření policistů.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

10. srpna 2018

