Dopravní nehoda uzavřela dálnici D4

PŘÍBRAMSKO – Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

Dnes kolem půl dvanácté odpoledne vyjížděli policisté k další dopravní nehodě, která se stala na dálnici D4. Na úrovni 33, 5 km, ve směru na Příbram, došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Řidička se svým vozem havarovala do svodidel a následně do ní narazilo další vozidlo. Na místo ihned vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. Při dopravní nehodě byly tři osoby s lehkým zraněním převezeny ZZS do nemocnice. Nejprve byl průjezdný pouze jeden jízdní pruh. Po dobu vyšetřování dopravní nehody byla dálnice D4 ve směru na Příbram zcela uzavřena. Řidiči mohli využít objízdnou trasu a sjet tak na 32 km na obec Obořiště. Dechové zkoušky obou řidičů byly s negativním výsledkem.

Dodatek - 15:15 hod.:

Od 14:40 hodin na dálnici D4 provoz plně obnoven.

2. srpna 2018

