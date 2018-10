Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Dopravní nehoda se zraněním

KASEJOVICE – Osobní automobil skončil na střeše.

Dnešního dne krátce po 1 hodině ranní došlo k dopravní nehodě na silnici I/20, kdy 26letá řidička jela s osobním automobilem Škoda Octavia směrem od obce Plzeň směrem na obec Kasejovice. Po projetí pravotočivé zatáčky přibližně 500 metrů před obcí Kasejovice při jízdě po přímém úseku pozemní komunikace zřejmě nepřizpůsobila rychlost svého vozidla a z dosud nezjištěných příčin uvedla vozidlo do smyku, vyjela s ním vpravo mimo komunikaci, kde narazila do břehu silničního příkopu, od kterého se vozidlo odrazilo dále, přetočilo se na střechu a dopadlo vpravo vedle komunikace. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky, která byla převezena z místa dopravní nehody na ošetření do Fakultní nemocnice v Plzni. Dechová zkouška nebyla u řidičky provedena z důvodu jejího poranění. V nemocnici jí bylo provedeno lékařské ošetření i odběr biologického materiálu. V důsledku dopravní nehody vznikla hmotná škody na vozidle ve výši 100.000 korun. Příčina dopravní nehody je v dalším šetření.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

