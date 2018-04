Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Dopravně preventivní akce

ŠUMPERSKO - Policisté zjišťovali, zda děti vědí, jak správně přecházet přes silnici.

Od úterý 3. dubna do pátku 6. dubna 2018 proběhla také v okrese Šumperk dopravně preventivní akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Jednalo se o celorepublikovou akci. Téměř celý týden tak policisté dopravního inspektorátu společně s policistkou z oddělení tisku a prevence a policisty jednotlivých obvodních oddělení dohlíželi na přechody pro chodce v blízkosti základních škol. Vždy ráno od 7:00 do 8:00 hodin a po poledni od 13:00 do 14:00 hodin. Během akce policisté u přechodů pro chodce oslovili desítky dětí jdoucích do školy nebo ze školy a zjišťovali, zda děti vědí, jak správně přecházet přes silnici. Oslovené školáky také odměnili propagačními předměty s logem akce a dalšími drobnými dárky.

S policisty u přechodů pro chodce se mohly potkat děti nejen ve větších městech, ale také v Olšanech, Sudkově, Postřelmově, Bludově, Bratrušově a Dubicku.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

6. dubna 2018

