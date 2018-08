Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Dopravně bezpečnostní akce „Šťastný návrat“ na Vyškovsku

VYŠKOVSKO: V souvislosti s ukončením prázdnin se policisté ještě více zaměřují na bezpečnost silničního provozu.

Dnešním dnem odstartovala na jihomoravských silnicích dopravně bezpečnostní akce pod názvem „Šťastný návrat“. Vyškovští policisté zaměřují svou pozornost zejména na vybrané komunikace se zvýšeným provozem, který samozřejmě ještě sílí návratem lidí z dovolených. Jsou to komunikace v okolí Vyškova, Slavkova u Brna, Bučovic i Rousínova, samozřejmě i velmi frekventovaná komunikace I/50. Cílem této preventivní akce, která potrvá až do konce tohoto týdne, je preventivně působit na účastníky silničního provozu a co nejvíce eliminovat nebezpečí dopravních nehod. Od 3. září naváže na tuto akci i dlouhodobý projekt Zebra se za tebe nerozhlédne. Je zaměřený především na chodce, zvýšený dohled bude zejména na přechodech u základních škol v ranních hodinách.

Účastníky silničního provozu jsou nejen řidiči motorových vozidel, ale také chodci a cyklisté. Cyklista i chodec jsou nejslabší články v dopravním provozu a proto jejich zranění při dopravních nehodách jsou vážná a končí až smrtelným zraněním.

Bohužel takováto nehoda končící smrtí se stala nedávno v Habrovanech, více zde.

Proto se policisté zaměří na všechny účastníky silničního provozu. Dnes jsme například na komunikaci spojující Vyškov s Rousínovem kontaktovali několik cyklistů, které jsme poučili o důležitých pravidlech bezpečné jízdy na kole. Například i o tom, jak je důležité mít na hlavě ochranou helmu. Starší lidé také často využívají bicykl k přepravě nákupu. Taška na řídítkách však může za jízdy způsobit nemalé problémy, proto si raději upevněte na kolo košík.

Součástí standartní kontroly řidičů je také dechová zkouška, zda řidiči před jízdou nepožili alkoholické nápoje. Řidiči pod vlivem alkoholu jsou velice nebezpeční nejen pro sebe, ale především pro své okolí. Mají sklon k přeceňování svých sil, na druhou stranu alkohol snižuje soustředění řidiče a schopnost rychlé reakce.

Dopravní nehodu může ale snadno způsobit i spěch, který je ještě častěji než jindy přítomen v období, kdy se lidé vrací z dovolených. Řidič by měl být odpočatý a schopen se stoprocentně soustředit na provoz na silnici. Častou příčinou nehod také bývá v souvislosti se spěchem nebezpečné předjíždění nebo právě nedostatečné věnování se řízení. Výsledkem pak je pomalejší reakce na dojíždění kolon nebo na zastavení či zpomalení vozidla jedoucího před řidičem. Velmi nebezpečné je telefonování za jízdy, hazardem pak psaní sms zpráv.

Kromě kontroly, zda řidič není pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky se také zaměřujeme na to, zda řidiči používají bezpečnostní pásy, protože jejich funkci také mnozí podceňují. V prázdninovém provozu se také více vyskytují děti, které musí být samozřejmě upevněny v dětských sedačkách dle věku a váhy dítěte.

por. Mgr. Alice Musilová, 29. 8. 2018

vytisknout e-mailem Google+