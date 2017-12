Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Doplatil na neznalost cen kosmetických přípravků

ČESKÁ LÍPA - Krádež v lékárně napomohla objasnit bezpečnostní kamera.

Dne 15. prosince přistihl kriminalista v Peny Marketu v České Lípě při krádeži drogistického zboží 21letého místního mladíka. Ten se dal před ním na útěk a doufal, že tak unikne spravedlnosti. Policista ho ale pronásledoval a doběhl ho po zhruba patnáctistech metrech v Moskevské ulici. Kradené zboží mu vzal a přivolal na místo kolegy, kteří mu uložili blokovou pokutu. Přísněji potrestán být nemohl, protože se s ohledem na hodnotu lupu dopustil jen přestupku.

Včera na sebe stejný zloděj strhl pozornost policistů znovu. Tentokrát kradl v lékárně Benu v českolipském nákupním středisku Albert v Borské ulici. Nejprve postával nějakou dobu u vchodu, a když si dodal kuráž, vběhnul do prodejních prostor lékárny , popadl dvě balení kosmetických přípravků a utekl s nimi. Zaměstnankyně lékárny neměly šanci krádeži zabránit, nicméně okamžitě přivolaly prostřednictvím linky 158 policejní hlídku a té ukázaly záběry z bezpečnostní kamery, která průběh celé krádeže zaznamenala. Na nich policisté mladíka poznali a začali po něm okamžitě pátrat v ulicích České Lípy. Zadrželi ho do hodiny. Tentokrát už ale nešlo jen o přestupek, protože hodnota krémů, které odcizil, činí 5013 korun. O tom zřejmě vůbec nevěděl a spoléhal na to, že mu v případě dopadení hrozí maximálně zase pokuta. Zmýlil se. Včerejší delikt bude mít dohru u soudu, který mu může za přečin krádeže uložit až dvouletý trest odnětí svobody. Záznam o sdělení podezření ze spáchání uvedeného skutku si už převzal.

28. 12. 2017

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

