Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Domáhal se alkoholu

Strakonice - Opilý agresor skončil v policejní cele.

Včera kolem sedmé hodiny večerní se do jedné z restaurací ve Strakonicích vydal třicetiletý muž. Ten pod vlivem alkoholu požadoval po obsluze baru další sklenici s pitím, což barman usoudil, že v jeho stavu již není úplně dobrý nápad. Záhy se však se zlou potázal, jelikož se mladý muž rozhodl dát si něco dobrého za každou cenu. Šel tedy za prostor baru a pro láhev alkoholu si sáhl do lednice. Když ho obsluha baru napomenula, že v tom prostoru nemá co pohledávat, napadl barmana fyzicky několika údery do obličeje. Přihlížející hosté baru se barmana zastali a útočníka se jim podařilo dostat z prostor baru, a o situaci v restauraci vzápětí informovali policisty, kteří ihned vyjeli na místo oznámení. Po příjezdu k restauraci policisté zjistili, kterým směrem se muž dal na útěk a po chvíli se jim ho i přes jeho odpor podařilo zadržet. Vystřízlivět pak mohl v policejní cele. Policisté z obvodního oddělení Strakonice muže podezírají ze spáchání přečinu výtržnictví.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

21. srpna 2018

