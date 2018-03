Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dohled na řidiče

LOUNY – Uplynulé dopravní akce; První případ na Lounsku; Dopravní nehodovost.

Dopravní policisté nezaháleli

V minulém týdnu se dopravní policisté zúčastnili nejedné dopravní akce. Například se strážci bezpečných silnic zaměřili na řidiče při dopravně bezpečnostní akci X, do které se také zapojili policisté z některých obvodních oddělení. Policejní hlídky si „posvítili“ na 48 řidičů, u kterých zjistili 16 porušení dopravních předpisů. Za porušení pravidel silničního provozu obdrželi řidiči pokuty v celkové hodnotě 5300 korun. Například jednomu řidiči policisté naměřili příliš vysokou rychlost a u dalších čtyř odhalili nedodržení zákonem dané povinnosti, být za jízdy připoután bezpečnostním pásem. Policistům z obvodního oddělení se podařilo vypátrat v den akce osobu v pátrání. O tom jsme vás informovali v předešlé tiskové zprávě - Policisté je vypátrali.



Policisté z dopravního inspektorátu Louny v rámci další dopravně bezpečnostní akce nezapomněli ani na profesionální řidiče. Během tematicky zaměřených kontrol měli ve svém „hledáčku“ 18 šoférů. Při kontrole vozidel nákladní a osobní přepravy se zaměřili především na technický stav. Policisté u dvou řidičů zjistili, že vyjeli na silnice lounského okresu s vozidlem, které nevyhovuje stanoveným technickým podmínkám. Čtyři šoféři obdrželi od strážců zákona pokutu za poručení dohody AETR. Nedodrželi totiž bezpečnostní přestávku.

AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě) – tato dohoda mj. udává podmínky, kdy se na profesionální účastníky silničního provozu vztahuje, určuje věkové i profesionální požadavky, stanovuje maximální dobu řízení, přestávky řidičů a také udává výjimky z těchto pravidel. Věnuje se také automatickým kontrolním zařízením zaznamenávajícím průběh jízdy (tachografům).



Řídil s cizí kartou

Policisté z obvodního oddělení v Lounech řeší pro ně první případ tohoto typu. Podle zjištěných informací řídil 42letý muž nákladní automobil s využitím cizí karty řidiče. Tato karta se vkládá do digitálního tachografu a je podle zákonných norem nepřenosná. Dopravní policisté z Ústí nad Labem při kontrole řidiče zjistili, že v tachografu vozidla je karta, která není na jeho jméno. Věc následně předali obvodnímu oddělení, které případ řeší ve zkráceném přípravném řízení. Policistka muži sdělila podezření z trestného činu neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Pokud jej soud uzná vinným, mohl by jít do vězení až na tři léta.



Přehled dopravní nehodovosti za období od 19. – 25. 3. 2018

Ohlédnutí za dvanáctým týdnem roku 2018 ukazuje číslo 24. Při tolika dopravních nehodách byly lehce zraněny pouze 4 osoby. Policisté se naštěstí nemuseli potýkat ani s těžkým zraněním ani s úmrtím, které by nastalo vlivem kolize. Celková škoda způsobená střety se vyšplhala až na 1 117 500 korun. Nejpočetnější příčina těchto dopravních nehod, byl opět způsob jízdy, a to ve 14 případech. Třikrát se podílela na karambolech nepřiměřená rychlost a stejně tak zvěř, která se připletla řidičům do cesty. Stejným dílem si rozdělili 4 dopravní nehody řidiči, kteří nedali přednost v jízdě a ti, kteří neprávně předjížděli. Pozitivním zjištěním policistů bylo, že při dechových zkouškách, při kterých kontrolovali u řidičů přítomnost alkoholu, se jim na přístrojích vždy objevila nula.

O víkendu řešili policisté 10 karambolů. Lehce při nich byla zraněna jedna osoba. Celková majetková škoda dosáhla částky 444, 5 tisíc korun. V těchto dnech řidiči nejčastěji bourali v důsledku nesprávného způsobu jízdy, celkem 7krát. Zbylé dopravní nehody jsou připsány příliš vysoké rychlosti, nedání přednosti v jízdě a zvěři.





prap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

26. března 2018

vytisknout e-mailem Google+