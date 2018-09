Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dobře si rozmyslete nákup po internetu

KARLOVARSKÝ KRAJ – Podvodníci umí vymyslet neuvěřitelné historky.

To, že na internetu se dá dnes koupit opravdu cokoli, není žádnou novinkou. Faktem však zůstává, že by lidé měli být velmi obezřetní, jaký obchod uzavírají a snažit se minimalizovat rizika takového nákupu.

V poslední době řešíme v Karlovarském kraji nejenom nákupy týkající se mobilních telefonů a jiné drobné elektroniky, ale i nákupy stavebních strojů, veteránů či osobních vozidel, kdy zákazník řádně zaplatil celou částku či zálohu, ale zboží nikdy nedostal. Scénář je u všech případů podobný, většinou jde o inzerát na známých inzertních českých nebo zahraničních portálech a nabízí je cizinec či firma sídlící v jiném státě. Komunikace probíhá většinou v angličtině nebo ve velmi špatné češtině ze strany prodávajícího.

Nákup osobního vozidla po internetu je poslední případ, který na Karlovarsku právě řeší kriminalisté. Kupující uvěřil historce prodávajícího, který prodával osobní vozidlo Volkswagen Touran na německých internetových stránkách za velmi výhodnou cenu. Mělo jít o cizince, který si vozidlo pořídil v době, kdy v SRN pracoval jako lodní inženýr. Nyní se vrátil do své země, a protože by měl údajně problémy s přihlášením vozidla a s pojištěním, rozhodl se vozidlo prodat za „výhodnou“ cenu 6 600 EURO.

Velmi podrobně kupujícího instruoval, co a jak má udělat, také garantoval kupujícímu, že přes konkrétní platební systém je kupující chráněný. Což bohužel nebyla pravda, jak se později ukázalo, protože tento druh zboží se zrovna na uvedenou garanci nevztahuje.

Jindy si zase kupující vyhlédl nákup vozidla Audi A4 v nabídce internetového portálu naší sousední země za cenu 4 200 EURO. S prodávajícím se dohodli na celkové částce 4 360 EURO i s doručením. Domluvenou částku převedl na požadovaný účet do zahraničí. O dva dny později si však kupující obchod rozmyslel a požádal prodávající společnost o zrušení transakce. Ta ho ujistila, že do 5 dnů bude mít finanční prostředky zpět, což se ale nestalo.

Kolový bagr, chtěl na internetu za 35 000 EURO pořídit další kupující. Inzerující firmou byla firma sídlící v Evropě. Nabízeli bagr ve velmi dobrém stavu. Komunikaci chtěli vést zásadně po e-mailu. Kupujícímu prodávající nabídl, že bagr si může prohlédnout, ale musel by přijet do Anglie. Kupující tuto možnost zavrhl a domluvili se, že stroj převezou do ČR. Podmínkou bylo zaplacení zálohy na dopravu, která činila 3 300 EURO, s čímž kupující souhlasil. Ani bagr a ani zálohu kupující již nikdy neviděl.

Obdobně dopadl další kupující, který si chtěl pořídit traktor v provedení 4x4. V době prodeje se samozřejmě nacházel mimo území ČR. Prodejce ochotně zaslal kupujícímu kupní smlouvu včetně čísla zahraničního bankovního účtu, kam kupující složil celou částku ve výši 2 700 EURO. Následně prodávající zaslal informaci o dodání traktoru. V daný termín traktor doručen nebyl, naopak přišla kupujícímu zpráva, že traktor byl zastaven na celním úřadě poblíž ČR a že musí z obchodu odvést DPH, které platí zákazník. Jednalo se o částku 5% z kupní ceny. Kupující tedy zaplatil, byl ujištěn, že si může o DPH zažádat zpět a celní úřad mu je v ČR vrátí. Další záminkou pro vylákání dalších peněz byla výmluva, že zboží se kupujícímu snažili doručit, ale nebyl zastižen. Pro opětovné doručení požadovali dalších 420 EURO. Tuto částku již kupující neuhradil. Následně s ním byla ukončena veškerá komunikace a muž vše oznámil na Policii ČR.

Všechny tyto a obdobné případy končí hluchými telefonními čísly, maily na které nikdo neodpovídá a zklamáním, že jste naletěli podvodníkovi.

Policisté se všemi těmito případy zabývají. Vzhledem k tomu, že jde ale většinou o zahraniční účty mimo země Evropské Unie, se kterými nemáme uzavřenou dohodu o výměně informací, je komunikace s cizími státy velmi složitá. Dalším problémem je také nesoulad právních předpisů obou států.

Jak jednoduše a rychle zjistit základní informace o prodejci?

Jedna z možností, jak ověřit zda se nejedná o podvod, je provést vyhledání obrázku (fotografie), který uveřejnil prodávající v inzerátu, pomocí vyhledavače google. Tímto způsobem zjistíte, kde všude tento obrázek figuruje.

Prostřednictvím vyhledavače také můžete zkusit vyhledat jméno prodávajícího nebo číslo účtu. Zjistíte, zda se v internetových diskuzích neobjevila informace, že jde o podvod.

Na co dát při nakupování na internetu vždy pozor?

Neobvykle levné zboží - už to je samo o sobě podezřelé a mnoho lidí na to doplatilo. Pokud je cena zboží výrazně nižší než se běžně prodává, může jít o nekvalitní výrobek, výrobek, který není určen pro náš trh nebo jde zkrátka o podvod a prodejce nemá ani v úmyslu vám něco dodávat.

Nekupujte zajíce v pytli – nabídka velmi levného auta či pracovního stroje je velmi lákává. Ale pokud nevíte v jakém je technickém stavu, nepřesvědčíte se na vlastní oči, že zboží existuje, neprohlédne zboží odborník „technik“, který tomu rozumí, neplaťte desetitisíce za něco, co jste nikdy neviděli a nevíte v jakém je to stavu.

Podezřelé chování – podvody s fiktivními online prodeji ojetých aut ze zahraničí je léta stejný. Na internetu se o nich dočtete docela hodně. Příběh je většinou stejný nebo hodně podobný prvnímu případu z našeho článku. Prodejce se stěhuje z jedné země do druhé, a proto se vozidla zbavuje. Často také svěřuje prodej další osobě či firmě, která vše zařídí.

Platba předem – Platbu předem v případě, že nemáte nebo ani si nemůžete prodejce vozidla prověřit, nelze v žádném případě doporučit. Schůdnou variantou se může zdát využití služeb platebního portálu, kde vám garantují, že peníze prodejci uvolní až ve chvíli, kdy si vy přeberete zboží. V tomto případě, využívejte jen ten platební portál, který znáte, vždy se přihlašujte pouze ze stránek toho daného platebního portálu, a ne z odkazu který vám prodejce pošle do e-mailu. Přečtěte si také, jaké záruky takového platebního portálu fungují a na co přesně se ochrana kupujícího vztahuje či nevztahuje.

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

26. 9. 2018

