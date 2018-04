Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Do vozidla se vloupal v pravé poledne

ZLÍNSKO: Nalákaly ho kabelky na sedadlech.

Ani denní světlo nezabránilo prozatím neznámému pachateli v nekalém jednání, při němž si přišel na téměř šest tisíc korun v hotovosti. Za krádež, poškozování cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Ve čtvrtek v době od 12.00 do 12.30 hod. hodil ve Zlíně na Jižních Svazích kámen do okna zaparkovaného osobního vozidla Škoda Rapid, okno rozbil a odcizil z vozu hned dvě dámské kabelky včetně peněženek s platebními kartami, penězi, stravenkami a veškerými doklady. Odcizením věcí vznikla dvěma cizinkám ve věku dvaadvacet a devětačtyřicet let škoda za více než sedm tisíc korun a poškození vozidla bylo předběžně vyčísleno na dvacet tisíc korun.

Znovu upozorňujeme:

Nenechávejte ve vozidlech na viditelných místech žádné věci!

Lákáte tím zloděje.

20. dubna 2018, nprap. Monika Kozumplíková

