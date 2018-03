Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Do domu vnikl neznámý host

PRAHA VENKOV - JIH - Škoda byla vyčíslena na více jak 80 tisíc korun

K vloupání do rodinného domu došlo v době od 8:30 hodin do 16:40 hodin dne 26. března v obci Průhonice, v ulici U Motelu. Pachatel bez poškození vstupních dveří vnikl do domu, který prohledal a následně odcizil televizor, fotoaparát, péřovou bundu, dámské kabelky, šperky, osobní doklady a také finanční hotovost. Svým jednáním způsobil škodu za více jak 80.000,- Kč.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby, či podezřelé vozidlo. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Jesenice nebo na telefonním čísle 974 882 770. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - JIH

27. března 2018

