Do auta se dostal až oknem

BRNO VENKOV: Z mercedesu zmizely věci za skoro sedmdesát tisíc korun.

Vytrvalý byl rozhodně zatím neznámý pachatel, který se v noci vydal do Modřic. Na parkovišti před tamním penzionem si vyhlédl odstavený osobní automobil Mercedes. Na vozidle poškodil zámek dveří řidiče a do stejných dveří ještě vytvořil otvor. Nakonec se do zavazadlového prostoru auta dostal po poničení zadního okna. Z kufru odcizil sadu akunářadí s vrtačkou a rázovým utahovákem, kufr s nářadím, dva prodlužovací kabely a dvě páčidla. Škoda je skoro sedmdesát tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 13. září 2018

