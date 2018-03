Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Dívka vběhla do silnice

NYMBURSKO – Střet vozidla s chodkyní šetří policisté z dopravního inspektorátu.

Včerejšího dne krátce před jednou hodinou odpolední došlo v Milovicích, v ulici Višňová, k dopravní nehodě. Čtyřletá dívka se při přecházení silnice nerozhlédla a z levé strany neočekávaně vběhla do vozovky, kde narazila do levého boku projíždějícího vozidla Škoda Fabia. Utrpěla lehká zranění a z místa byla odvezena do nemocnice Mladá Boleslav.

Jen za uplynulý loňský rok řešili nymburští dopravní policisté celkem 29 nehod, kdy došlo ke střetu vozidla s chodcem, z toho 10 jich bylo zaviněno právě ze strany chodce.

NĚKOLIK RAD PRO CHODCE:

- každý chodec se musí věnovat dopravní situaci na vozovce, aby při přecházení vozovky nenarazil do projíždějícího vozidla

- silnici je vhodné přecházet v místě tomu určeném, tedy po přechodu pro chodce nebo v místě pro přecházení, pokud to ale není možné, tak v jiných místech lze přecházet s nejvyšší opatrností

- přednost, kterou má chodec na přechodu pro chodce, nelze chápat jako ABSOLUTNÍ

- chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku NESMÍ vstupovat bezprostředně před blížícím se vozidlem

- musí brát ohled na blížící se vozidlo, aby řidič stihl na situaci včas reagovat

- vždy je dobré, navázat oční kontakt s řidičem vozidla a ujistit se tak, že o vás ví

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

29. března 2018

vytisknout e-mailem Google+