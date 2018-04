Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Devíti řidičům proudil v krvi alkohol

ZNOJEMSKO: Dva havarovali a zbývající uvízli v síti silničních kontrol.

Celkem devět řidičů pod vlivem alkoholu jsme na znojemských silnicích zjistili od pátku do neděle. Dva případy vyšly najevo při šetření dopravních nehod (viz samostatné zprávy níže). Sedm dalších pak při běžných silničních kontrolách.

V pátek po osmé hodině večerní to byl například osmasedmdesátiletý řidič osobního vozu s rakouskou registrační značkou, jehož jsme zastavili u bývalého hraničního přechodu Hnanice. Muž nadýchal 0,82 promile alkoholu. Vzhledem k tomu, že se na území našeho státu nezdržuje, uložili jsme mu kauci dvacet tisíc korun, zakázali pokračovat v další jízdě a také zadrželi řidičský průkaz. Dalšího muže, který má trvalé bydliště v sousedním Rakousku a řídil s 0,77 promile alkoholu v krvi, jsme zastavili po jedné hodině v noci z pátku na sobotu v obci Chvalovice. Od kauce jsme upustili, protože se jednalo o čtyřiapadesátiletého muže, pracujícího v České republice. Řidičský průkaz jsme mu zadrželi a jeho protiprávní jednání oznámíme k dořešení u přestupkové komise. Zbývající zjištěné hodnoty alkoholu u řidičů osobních aut se pohybovaly kolem půl promile.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 16. dubna 2018

