Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Dealeři drog skončili ve vazbě

MOST - Policie obvinila dva muže ze zločinu kvůli distribuci drog; Na nádraží oloupil Pražana o mobil; V taškách měl lup za tisíce.

Kriminalisté TOXI týmu z Mostu zadrželi a obvinili dva dealery drog v rámci akcí West a Frozen, na kterých intenzivně pracovali přes jeden rok. V rámci vyšetřování policisté provedli desítky výslechů osob, domovní prohlídky a další úkony trestního řízení. Vyšetřovatel po provedeném šetření obvinil ze zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy 44letého muže z Litvínovska a 33letého muže z Teplicka. Okresní soud v Mostě oba obviněné na návrh policie vzal do vazby.

Muž z Litvínovska měl loni a letos nejméně ve 23 případech obstarat a následně prodat přesně nezjištěné množství psychotropní látky metamfetaminu a ve 4 případech poskytl tablety extáze. Drogy měl prodávat v Meziboří a na různých předem dohodnutých místech v obci Litvínov. Muž byl již za dealerství drog v minulosti odsouzen k nepodmíněnému trestu.

Obviněný Tepličan měl letos koncem května ve svém vozidle přechovávat pro jiného 540 gramů látky marihuany. Policisté drogu zajistili při prohlídce vozidla zrovna v době, kdy ji obviněný vezl zákazníkovi. Droga byla v plastových sáčcích. Kriminalisté ji zajistili, provedli detekci na drogy, která byla pozitivní, a odeslali ji na odbor kriminalistické techniky k provedení expertizy. Obviněný měl také dle policie koncem roku i letos v obci na Mostecku a v Bílině obstarat a následně prodat v 10 případech za finanční částku vyšší než 140 tisíc korun nejméně 1 440 gramů marihuany. Oba obvinění mohou být za tuto trestnou činnost potrestáni až desetiletým trestem odnětí svobody. Policisté na obou případech nadále aktivně pracují a nevylučují rozšíření obvinění stíhaných osob ani obvinění osob dalších.

Na nádraží oloupil Pražana o mobil, vloupal se do dvou aut, šel do vazby

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil 34letého Mostečana ze zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinu krádeže a poškození cizí věci. Obviněný měl v červnu ve večerní době před objektem nádraží pod pohrůžkou přesně nezjištěného nože s vysunutou čepelí, který držel v ruce, požadovat po poškozeném mladém muži z Prahy vydání mobilu. Ten mu telefon z důvodu obavy o svůj život raději vydal. Mobil nebyl policisty zajištěn. V témže měsíci měl muž na parkovišti o půlnoci u jednoho mosteckého hotelu vniknout násilím do zaparkovaného vozidla cizince. Z vozidla nic neodcizil a zanechal hmotnou škodu za 1 400 korun. V obci Obrnice se měl u jednoho objektu vloupat do auta a z něj odcizil rudl, kompresor, kabel, nářadí a další věci v celkové hodnotě 11 tisíc korun. Kompresor byl policisty zajištěn. Vyšetřovatel podal podnět na vazební stíhání a soud muže z Mostu do vazby poslal.

V taškách měl lup za šest tisíc korun, chtěl ho prodat

Tučný lup se nacházel v tašce 22letého muže z Mostu, který měl odcizit o víkendu zboží v supermarketu v Mostě. Do tašek si ukryl bonbóny, čokolády, koláče, šortky, košile, tenisky, ponožky a punčocháče v hodnotě 6 200 korun. Věci u pokladny nezaplatil, při odchodu byl zadržen pracovníkem ostrahy prodejny, i když chtěl utéct. Skončil na policii, kde mu sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení.

Most 1. srpna 2018

nprap. Ludmila Světláková

