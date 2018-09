Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dar z nebes

HRADECKO - Způsobil škodu na střeše i fasádě.

Dne 21.8. po 20. hodině operační důstojník na lince 158 přijal oznámení o pravděpodobné střelbě, ke které mělo dojít v Čistěvsi. Oznamující manželé uvedli, že když seděli pod pergolou u svého rodinného domu, se najednou ozvala rána a poté se zvířil prach u zdi. Nejdříve si mysleli, že bouchla elektřina, ale když se podívali blíže, zjistili, že je ve fasádě díra. Díra byla i ve střeše pergoly. Pojali podezření, že by se mohlo jednat o střelu, proto se obrátili na policii. Přivolaná hlídka místo ohledala a vyloučila, že by se jednalo o střelu, protože výstřel by musel být ve směru od nebe kolmo do střechy a žádný náboj se nenašel. Neznámý předmět prolétl lepenkovým šindelem a 2 cm silným prknem a následně udělal díru do omítky. Po několika dnech se podařilo najít černý kamínek o velikosti cca 1x0,5 cm, který nejdříve manželé odhodili, protože nepředpokládali jeho souvislost s dírami. Kamínek byl cítit sírou a byl magnetický. S velkou pravděpodobností se jedná o meteorit, který majitelé domu dají odborníkům na prozkoumání.

Policisté se již případem nebudou dále zabývat, protože se nezjistilo žádné protiprávní jednání.

por. Iva Kormošová

12.9.2018, 13.00

vytisknout e-mailem Google+