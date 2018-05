Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Další zlínský vykradač sklepů skončil za mřížemi

ZLÍNSKO: Kriminalisté ho chytili i s lupem.

Komisař kriminální policie sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestných činů krádež, porušování domovní svobody a poškození cizí věci sedmadvacetiletému muži z Vizovic. Od začátku března vykradl sedm sklepů, přespával v kolárně bytového domu a ze dvou obchodů odcizil různé zboží. Po svém zadržení skončil v rekordně krátké době za mřížemi.

Zloděj vnikl začátkem března násilím do kolárny bytového domu na sídlišti Jižní Svahy, kde přespával až do 22. března. Vypáčením dveří způsobil škodu za více než šest tisíc korun. V období, kdy přebýval v kolárně bytového domu, se po vylomení zámků dostal do sedmi sklepů, odkud odcizil různé stavebnice, televizor, koloběžku, kufr, snowboard včetně obuvi a další předměty. Některými z nich si zařídil provizorní obydlí v kolárně. Majitelům sklepů způsobil škodu za téměř dvacet tisíc korun. V dubnu potom odcizil ve dvou prodejnách ve Zlíně cukrovinky a hygienické potřeby za téměř dva tisíce korun. Po jeho poslední krádeži ho koncem dubna zadrželi kriminalisté v jednom z nočních podniků ve Zlíně. Měl u sebe před pár hodinami odcizené hygienické potřeby v originálních obalech, které policisté vrátili zpět do prodejny. Kriminalisté zloděje zadrželi a převezli do policejní cely, kde počkal na verdikt soudce o jeho umístění do vazby.

Muž byl koncem roku 2017 podmíněně odsouzen za krádeže, ve zkušební době byl až do roku 2020. Kriminalisté proto podali státnímu zástupci návrh na jeho umístění do vazby, který soudce akceptoval. Nenapravitelný osmkrát trestaný zloděj se ke všem krádežím přiznal.

4. května 2018, nprap. Monika Kozumplíková

