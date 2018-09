Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další z nenapravitelných

LIBEREC – Případem krádeže se zabývali policisté z obvodního oddělení ve Vesci.

V pátek 31. srpna krátce po devatenácté hodině vstoupila do prodejny s oblečením 35letá žena. I přesto, že již byla v minulosti uznána vinnou pro majetkovou trestnou činnost, vyhlédla si zboží, za které neměla v úmyslu zaplatit. Poté, co si prošla prodejnu, sebrala ze stojanu dámskou mikinu a vydala se urychleně pryč z prodejny. Ostraha obchodu však počínání ženy z Liberce spatřila a okamžitě se za ženou vydala. Recidivistka vyšla z prodejny a zamířila na nejbližší toalety, kde měla zřejmě v úmyslu věci pečlivě uschovat ještě před tím, než by opustila budovu obchodního centra. K tomu však již neměla příležitost. Jakmile ji pracovníci ostrahy zadrželi, vyrozuměli o krádeži policisty z místního obvodního oddělení.

Ženě tak policisté ve zkráceném přípravném trestním řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádež, za což jí v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Zboží v hodnotě bezmála sedm set korun se nepoškozené vrátilo zpět na prodejnu.

14. září 2018

por. Bc. Vojtěch Robovský

KŘP Libereckého kraje, tiskový mluvčí

