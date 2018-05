Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další vážná nehoda motocyklisty

ČESKOLIPSKO - S těžkým zraněním dnes skončil v nemocnici 37letý motorkář.

Dnes ráno krátce před šestou hodinou projížděl 37letý motocyklista na stroji Suzuki 600 od Zákup na Kamenici, když se rozhodl na nepřehledném místě v sérii zatáček předjet osobní vozidlo. Při tomto manévru se dostal do vysoké rychlosti, ztratil kontrolu nad řízením a nejprve vyjel mimo silnici do příkopu. Poté se znovu na silnici vrátil, ale zde i s motocyklem upadl a následně narazil do dvou stromů ležících mimo silniční komunikaci. Utrpěl přitom těžké zranění, se kterým ho zdravotnická záchranná služba transportovala do liberecké nemocnice.

Zvládat řízení a poučit se o základních pravidlech bezpečné jízdy na motocyklu mohli účastníci projektu "Začneme znovu kolama dolů" na autodromu Sosnová v sobotu 26. května. Více o akci čtěte na odkazu : http://www.policie.cz/clanek/policiste-doprovodili-na-autodrom-dve-stovky-motocyklistu.aspx

28. 5. 2018

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

