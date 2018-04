Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Další úspěšný boj s drogovou kriminalitou

KARLOVARSKO – Kriminalisté zajistili extázi, LSD, heroin, kokain, ketamin a marihuanu.

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiačtyřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Při velmi pečlivé práci kriminalisté z Karlových Varů zjistili, že muž měl v průběhu 5 až 6 měsíců v průběhu roku 2017 prodat nejméně v 5 případech drogu marihuanu a to v celkovém množství nejméně 200 g. To ale ze strany třiačtyřicetiletého muže nebylo vše. V září 2017 měl totiž v Bečově nad Teplou prodávat další drogu, tentokrát pervitin. Za prodej přes 80 g této návykové látky měl utržit přes 60 tisíc korun. Muž, jenž drogu koupil, si ji však příliš dlouho neužil. O pár dní později ji totiž kriminalisté zajistili při domovní prohlídce.

Další drogy se u zmíněného muže podařilo policistům zajistit v březnu letošního roku. Hlídka Dopravního inspektorátu Karlovy Vary zastavila vozidlo značky Mazda v Karlových Varech a při silniční kontrole bylo ve vozidle nalezeno téměř 650 gramů marihuany.

Kriminalisté pak v tomto měsíci po shromáždění důkazů provedli domovní prohlídku u uvedeného třiačtyřicetiletého muže. Kromě 1 kg marihuany byly v bytě, který obýval, zajištěny ještě další drogy a to konkrétně heroin, kokain, LSD, extáze a ketamin.

Muž byl zadržen a umístěn do policejní cely. Během jeho pobytu v ní pak kriminalisté podali státnímu zástupci podnět na vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který ho akceptoval. Příkazem Okresního soudu v Karlových Varech byl pak muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

prap. Bc. Michal Žáček

24. 4. 2018

