Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další únik nebezpečné látky

Praha venkov - VÝCHOD – V silážní jámě v obci Drasty byla objevena nebezpečná látka.

Policisté evidují další místo s únikem nebezpečné látky, které bylo objeveno v úterý 4. září odpoledne v obci Drasty. U silážní jámy se nacházelo několik barelů od kyseliny sírové a olejové emulze. Tato nebezpečná látka byla zjištěna i v silážní jámě.

Žádáme veřejnost o pomoc, a to zejména řidiče osobních a nákladních vozidel, kteří mají nainstalované kamerové zařízení a pohybovali se v době od neděle 2. září od 21:00 hodin do pondělí 3. září do 1:00 hodiny ráno v okolí obcí Klecany, Klíčany, Bášť, Zdiby, Panenské Břežany, Odolená Voda a Vodochody, zda by nám tyto záznamy poskytli.

Zároveň přivítáme jakékoliv informace, indicie a poznatky od občanů, kteří si všimli něčeho podezřelého, co by napomohlo k objasnění případu.

Veškeré informace můžete předat buď osobně na kterémkoliv oddělení policie, či telefonicky na čísle 974 881 341, případně na bezplatné lince 158.

Více informací k případu ZDE

por. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – Východ

5.9. 2018

vytisknout e-mailem Google+