Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další řidič, který ujel z místa nehody

ÚSTÍ NAD LABEM - Řidič srazil chodce a způsobil mu vážná zranění.

Kriminalisté pátrají po dalším řidiči, který ujel z místa dopravní nehody, při níž srazil chodce a způsobil mu vážná zranění.

Dne 29.9. krátce po druhé hodině v noci dosud neznámý řidič v ulici Všebořická u OD Lidl srazil 40letého muže a následně z místa dopravní nehody ujel. Sraženého muže na komunikaci si všiml jiný projíždějící řidič, který ihned zastavil a začal se spolujezdcem zraněnému poskytovat první pomoc. Zároveň zavolali záchranku a policii. Vážně zraněný muž byl následně zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.



Kriminalisté v současné době pátrají po tomto neznámém řidiči a vozidle. Vyhodnocují kamerové systémy, kdy disponují určitými indiciemi, že by se mělo jednat o vozidlo Škoda Octavie combi, tmavé barvy. Zároveň toto vozidlo by mělo být vlivem střetu s chodcem znatelně poškozeno.

V případě jakékoliv informace k vozidlu a jeho řidiči prosím kontaktujte policisty na lince 158.

Ústí nad Labem 10. října 2018

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem Google+