Další případ okradení při spánku ve stanu

BEROUNSKO – Zloděj odcizil věci z batohu.

Policisté z Obvodního oddělení Karlštejn pátrají po neznámém pachateli, který dne 9. 8. 2018 v době od 01:45 hod. do 02:45 hod. vnikl na neoplocený pozemek kempu na Ostrově, v obci Zadní Třebaň, okr. Beroun, kde využil spánku poškozených, rozepl vchod do jejich stanu, ze kterého následně vytáhl batoh. Z tohoto poté odcizil finanční hotovost, stravenky, mobilní telefon zn. HUAWEI I 10 a mobilní telefon zn. SAMSUNG. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 10.600,-Kč.

Během dvou měsíců se jedná již o třetí případ na našem okrese, kdy zloději neváhají vniknout do stanů v kempech a krást v době, kdy uvnitř majitelé spí. Nejúčinnější prevencí v těchto případech, je mít v době spánku cenné věci, doklady a peníze uloženy pod polštářem, na kterém spíme, nebo uvnitř spacího zapnutého pytle. Tato místa si zloději většinou nedovolí prohledávat, neboť by riskovali probuzení.

10. srpna 2018

