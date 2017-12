Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další policisté se zapsali do registru dárců kostní dřeně

KLADENSKO – Pět kladenských policistů, jako první podstoupili novou zdravotnickou metodu k umístění do databáze.

Pět policistů Obvodního oddělení Unhošt a dva místní občané se zapojili do novinky pří náběru mimo zdravotnické zařízení k zapsání do registru dárců kostní dřeně, s kterou přišel v letošním roce Český národní registr dárců dřeně, jako s novinkou. Až dosud byly potencionálním dárcům při náborových akcích i mimo zdravotnická zařízení odebírány do zkumavky 2 ml krve. V takovém případě musel být přítomen lékař a zdravotní sestry. U této novinky je nyní možný velice jednoduchý stěr sliznice v dutině ústní. Transplantační znaky lze zjistit z DNA získané ze slin stejně, jako z krve nově zapsaného potencionálního dárce krve. Ve zdravotnických zařízeních se bude tato malá zkumavka krve odebírat dále.

Policisté Územního odboru Kladno zařazeni na Obvodním oddělení Unhošť, jako první podstoupili tuto pilotní novinku a jedná se o npor. Bc. Radek Konopásek, prap. Jan Pokorný, prap. Petr Novák DiS., prap. Václav Kohout, prap. Bc. Jan Feldigel Dis., p. Filip Horák, p. Vladimír Kopačinský.

Český národní registr dárců dřeně, jehož programem je soustavně budovat funkční databázi dobrovolných dárců kostní dřeně a jejím prostřednictvím pomáhat uskutečňovat nepříbuzenské transplantace dřeně maximálnímu počtu nemocných, zintenzivnili spolupráci s Policií České republiky s cílem získat nové dobrovolníky pro zápis z řad policistů a policistek.

Pod záštitou Policejního prezídia České republiky ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky se v roce 2015 uskutečnila kampaň Policie České republiky s názvem „Podpořme darování kostní dřeně, jejímž cílem bylo získat nové dobrovolníky pro zápis do Českého národního registru dárce dřeně. Na podporu tohoto projektu se za Územní odbor Kladno zaregistrovalo celkem pět policistů a jedna policistka. Jednalo se o pět policistů z Obvodního oddělení Stochov a jednoho policistu z Oddělení hlídkové služby Kladno.

V roce 2016 na základě zájmu dalšího policisty z Oddělení hlídkové služby Kladno stát se dárcem kostní dřeně a zapsat se do registru, uspořádaly policistky oddělení tisku a prevence pro policisty Územního odboru Kladno akci s názvem „I ty se můžeš stát dárcem kostní dřeně a pomoc zachránit život druhým“. Do této akce se rozhodlo zapojit celkem dalších pět policistů, kteří vykonávají službu na Územním odboru Kladno Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Odběrem vzorků krve v Ústřední vojenské nemocnici v Praze - Střešovice se zapsali do místního registru dárců kostní dřeně.

Při vstupu do registru kostní dřeně jsou důležité dvě základní podmínky. Každý dárce musí mít dobrý zdravotní stav a věk do třiceti pěti let.

Všichni tito policisté, kteří se zapojili do nové metody náběru mimo zdravotnické zařízení a zapsali se tak do databáze dárců kostní dřeně, ale i policisté, kteří byli v předešlých letech registrováni jako dobrovolní dárci kostní dřeně jsou velkým příkladem pro ostatní kolegy, neboť svým odvážným postojem tak podpořili dobrovolné dárce krve, krevní plazmy a kostní dřeně, kteří svou nezištnou pomocí dávají nemocným osobám naději na život.

Hlavním cílem těchto policistů je odhodlání dát šanci a možnost k uzdravení nemocnému člověku a vrátit ho zpět do života.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

27. prosince 2017





