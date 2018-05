Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další falešný "vnuk" útočil na seniory

LIBERECKO - Obětí podvodníků, kteří se snaží z důvěřivých seniorů vylákat peníze, se měla nyní stát 82letá žena z Chrastavy.

Chrastavští policisté ve spolupráci s libereckými kriminalisty řeší další případ podvodného vylákání peněz na osobě seniorského věku. Tentokrát se obětí stala 82letá žena z Chrastavy.

Byl pátek 11. května 2018 a v dopoledních hodinách zazvonil telefon pevné telefonní linky v bydlišti u 82leté ženy. "Ahoj babi" ozvalo se na druhém konci telefonního drátu. Mužský hlas, který seniorce volal, byl velmi podobný hlasu jejího vnuka. "Falešný vnuk" potřeboval od ženy peníze. Jako důvod uvedl, že by chtěl udělat radost své rodině. Když se ho žena v domnění, že volá její skutečný vnuk, zeptala, jakou částku potřebuje, konkrétní výši částky volající neuvedl. Seniorka muži na druhém konci aparátu peníze přislíbila s tím, že je musí vybrat ze svého účtu. Také mu prozradila, kolik peněz má asi na svém účtě. Muž na to reagoval slovy, že to sice není dost, ale že peníze potřebuje, a ať je žena z účtu všechny vybere.

Žena následně volala na pobočku bankovního ústavu, kde má uloženy své úspory. Na této pobočce bylo přes poledne zavřeno. Muž opět kontaktoval seniorku o něco později a když mu sdělila, že na pobočce banky je přes poledne zavřeno, poradil jí, ať si vezme vozidlo taxislužby a dojede do Liberce, kde mají otevřeno v kteroukoliv denní dobu. Mužský hlas volal ženě ještě poté několikrát, a to i na mobilní telefon. Dále ji požádal, aby hlavně nic neříkala rodině.

Mezitím se k ní domů dostavil její zeť. Ve chvíli, kdy měla žena opět hovor s neznámým "falešným vnukem" a ten zaslechl u seniorky v bytě mužský hlas, bez udání důvodů hovor ukončil. Následně ženu již nekontaktoval. Na policejní služebnu se následně dostavil zeť 82leté ženy, díky kterému o své úspory nepřišla a neskončily tak v rukou nepravých lidí, a celou věc oznámil na obvodním oddělení v Chrastavě.

Policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu "podvod" a po pachateli nyní intenzivně pátrají. V případě, že se jim podaří falešného vnuka dopadnout, hrozí mu až dvouletý trest odnětí svobody.





19. 5. 2018

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

