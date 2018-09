Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další dopravní nehody s lesní zvěří

BEROUNSKO – Stále častý jev na našich silnicích.

Dne 31. srpna 2018 v 23:45 hod. jel řidič s osobním automobilem tovární značky Volkswagen Golf, po silnici III/11545 ve směru od křižovatky "Pěticestí" směrem Havlíčkův Mlýn. V km 3,897 uvedené komunikace na přímém úseku mu náhle vběhl z pravé strany do jízdního pruhu srnec. V důsledku toho došlo ke střetu přední části vozidla se zvěří. Srnec byl po nárazu odmrštěn do levého silničního příkopu, kde uhynul. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 22.000,-Kč.



Dne 2. září 2018 v 22:30 hod. jela řidička s osobním vozidlem tovární značky BMW X3, v Berouně, po silnici II/118 v ulici Pražská, ve směru od obce Vráž směrem do centra Berouna. V km 58,329 uvedené komunikace na přímém úseku jí náhle vběhla do vozovky z levé strany ze svahu srna. Poté došlo ke střetu levé přední části vozidla se zvěří, přičemž srna na místě uhynula. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 43.000,-Kč.

Dne 3. září 2018 v 05:45 hod. jel řidič s osobním vozidlem tovární značky Škoda Fabia, po silnici III/11533 ve směru od obce Beroun směrem na obec Koněprusy. V km 2,428 uvedené komunikace na přímém úseku, mu náhle vběhlo do jízdní dráhy divoké prase. V důsledku toho došlo ke střetu levé přední části vozidla s prasetem. Vlivem střetu bylo prase odhozeno do protisměrné části vozovky, kde projížděl další řidič s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia. V důsledku toho došlo ke střetu levé přední části i tohoto vozidla s prasetem. Divočák na místě uhynul. Ke zranění osob nedošlo. Způsobená škoda byla vyčíslena na částku 55.000,-Kč.

Policisté upozorňují, že střety s lesní zvěří na našich silnicích bývají poměrně častým jevem, se kterým by měli řidiči předem počítat a dbát při jízdě, obzvlášť v nočních a brzkých ranních hodinách, zvýšené opatrnosti. Pokud však již není možné střetu se zvěří zabránit, není vhodné strhávat řízení jiným směrem a nechat raději dojít k čelnímu střetu, neboť v tomto místě jsou deformační prvky vozidel nejsilnější. Prudkým strhnutím řízení jiným směrem, mohou mít nehody fatálnější následky, například při nárazu do vzrostlých stromů. Vzhledem k tomu, že jsou tyto dopravní nehody časté, měli by mít řidiči své vozidlo na tyto situace pojištěné, neboť způsobené škody bývají poměrně vysoké.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

5. září 2018

