Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Další dealer drog zadržen

KARLOVARSKO – Drogu prodával v Ostrově.

Karlovarští kriminalisté dopadli dalšího dealera drog. Zahájili trestní stíhání 24letého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněný muž měl v Ostrově nejméně sedmi osobám neoprávněně prodat během roku 2018 drogu pervitin. Tu jim měl prodat ve více jak padesáti případech. Takového jednání se dopustil i přesto, že byl trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech již minulý rok odsouzen ze spáchání přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se dopustil distribucí drogy pervitin jiným osobám.

Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce jej akceptoval a soudce během dnešního odpoledne rozhodne, zda-li muže pošle do vazební věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let, neboť se stejného trestného činu dopustil v posledních třech letech opakovaně.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

5. 9. 2018

vytisknout e-mailem Google+