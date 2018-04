Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Cyklistovi zbyla z kola osmička

NÁCHODSKO - Na kruhovém objezdu ho srazil osobní automobil.

V úterý 24. dubna 2018 v 06:30 hodin vyjížděli policisté k dopravní nehodě cyklisty s osobním automobilem na kruhovém objezdu Slávie v Náchodě.

K nehodě došlo s největší pravděpodobností tak, že řidič jedoucí s vozidlem Peugeot 208 ve směru jízdy od státních hranic nedal na kruhovém objezdu přednost cyklistovi jedoucímu od nemocnice do centra obce. V prostoru kruhového objezdu narazil přední části vozidla do pravé boční části jízdního kola a cyklista upadl na vozovku. Pádem cyklista utrpěl lehké zranění, z místa byl proto vozidlem rychlé záchranné služby převezen k vyšetření do Oblastní nemocnice v Náchodě. Při dopravní nehodě vznikla hmotná škoda na vozidle Peugeot ve výši 12 000,- Kč a na jízdním kole ve výši 6 000,- Kč. Alkohol byl u obou řidičů vyloučen provedenou dechovou zkouškou přístrojem draeger.

Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. Míru zavinění jednotlivých účastníků a přesnou příčinu nehody policie dále vyšetřuje.

por. Mgr. Eva Prachařová

25. 4. 2018 v 13:30

Odkazy do noveho okna 24.4. 2018 cyklista Detailní náhled

