Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cyklistovi se "zvedla" silnice

ČESKOLIPSKO- Havárii pod vlivem alkoholu dokumentují v Novém Boru.

Ve středu kolem 23. hodiny projížděl 43letý cyklista Mařákovou ulicí v Novém Boru, když vlivem alkoholu ztratil kontrolu nad řízením a upadl na silnici. Přitom se lehce poranil na hlavě a do nemocnice na ošetření ho převezla sanita Zdravotnické záchranné služby. Větší problém ale pro cyklistu představuje skutečnost, že dechová zkouška, které se ještě na místě havárie podrobil, ukázala, že má v sobě 2,30 promile alkoholu. Za to mu nyní ve správním řízení hrozí pokuta až do výše 50 000 korun.

3. 8-. 2018-

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

